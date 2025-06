BERLIN (dpa-AFX) - Eine knappe Mehrheit der Bundesbürgerinnen und -bürger ist laut einer Umfrage dafür, dass Deutschland seine Waffenlieferungen an Israel angesichts des Gaza-Krieges aussetzt. Dies ergab eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Organisation Avaaz.

Demnach sprachen sich 58 Prozent der Befragten für einen vorübergehenden Stopp der Waffenlieferungen aus. Gut ein Fünftel (22 Prozent) verneinte dies, ein fast ebenso großer Anteil (19 Prozent) konnte oder wollte die Frage nicht beantworten.

Intensive Debatte in Deutschland



In Deutschland gibt es derzeit eine intensive Debatte über Waffenlieferungen an Israel, insbesondere angesichts des israelischen Vorgehens im Gazastreifen. Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat kürzlich eine Überprüfung der deutschen Waffenexporte an Israel angekündigt. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach sich dagegen für eine Fortsetzung der Rüstungsexporte im zugesagten Umfang aus.

Avaaz bezeichnet sich selbst als weltweites Kampagnen-Netzwerk, das mit Bürgerstimmen politische Entscheidungen beeinflussen will.