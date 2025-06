DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

UMFRAGE - Union, Linkspartei und FDP legen in der Wählergunst in dieser Woche leicht zu. Das meldet Bild unter Berufung auf den neuen repräsentativen Meinungstrend des Instituts Insa. Wäre demnach am kommenden Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU/CSU auf 26,5 Prozent. Das ist ein halber Punkt mehr als in der Vorwoche. Die Linkspartei legt ebenfalls einen halben Punkt zu auf 10,5 Prozent und die FDP einen halben Punkt auf 4 Prozent. Bündnis90/Die Grünen (10,5 Prozent) und das BSW (4 Prozent) verlieren dagegen jeweils einen halben Prozentpunkt. AfD (24,5 Prozent) und SPD (16 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. (Bild)

POTSDAM - SAP-Mitgründer Hasso Plattner plant massive Investitionen in die Hochschulen seiner Wahlheimat Potsdam. Über seine Stiftung will der 81-jährige Unternehmer das von ihm finanzierte Hasso-Plattner-Institut (HPI) zu einem "europaweit führenden Institut für digitale Wissenschaften" ausbauen. Die Universität der Landeshauptstadt gibt dafür Gebäude am Griebnitzsee frei und erhält im Gegenzug einen modernen Campus im Stadtzentrum. Bis voraussichtlich 2035 dürften sich die Investitionen auf eine dreistellige Millionensumme belaufen. (Handelsblatt)

RUSSLAND - Der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter fordert angesichts einer deutlichen Zunahme von russischen Cyberangriffen und Sabotageaktionen Konsequenzen. "Wir sollten noch vorhandene Agenten und Diplomaten ausweisen", sagte der Vize-Vorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums des Bundestags dem Handelsblatt. Schon im April 2022 hatte die Bundesregierung 40 Diplomaten der russischen Botschaft ausgewiesen. "Außerdem wäre die Schließung des russischen Hauses in Berlin und anderer Einrichtungen geboten", sagte Kiesewetter. (Handelsblatt)

