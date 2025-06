Adastra, ein weltweit führender Anbieter von Daten- und Analyselösungen, hat einen neuen Standort in Wien eröffnet. Mit diesem Schritt stärkt Adastra seine Präsenz im deutschsprachigen Raum und unterstreicht das langfristige Engagement für Kunden und Technologiepartner in Österreich. Das Wiener Büro wird als strategischer Knotenpunkt für datengetriebene Initiativen dienen mit dem Ziel, österreichische Unternehmen bei der Umsetzung von KI-, Cloud- und Data-Governance-Projekten zu unterstützen und die Zusammenarbeit mit Technologiepartnern wie Microsoft, Google, AWS, Ataccama und Bloomreach weiter auszubauen.

Wien gilt nicht nur als eine der lebenswertesten Städte weltweit, sondern überzeugt auch mit einem hochqualifizierten Arbeitsmarkt und einer wachsenden Digitalwirtschaft. Die zentrale Lage in Europa sowie eine hervorragend ausgebaute Infrastruktur machen die Stadt zum idealen Ausgangspunkt für Adastras weiteres Wachstum in Zentraleuropa sowohl zur Betreuung bestehender Kunden als auch zur Erschließung neuer Märkte.

"Die Standorteröffnung in Wien ist ein zentraler Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie für die DACH-Region", sagt Marius Maslo, CEO von Adastra Slovakia und Chief Revenue Officer DACH. "Sie bringt uns näher an unsere langjährigen österreichischen Kunden, stärkt die direkte Zusammenarbeit mit regionalen Technologiepartnern und ermöglicht es uns, Daten- und KI-Projekte noch gezielter und effizienter umzusetzen. Österreich spielt dabei eine Schlüsselrolle."

Der neue Standort dient als lokales Kompetenzzentrum für datenintensive Branchen darunter Finanzdienstleister, Handel, Telekommunikation, Energieversorger, Industrie und E-Commerce. Von Wien aus unterstützt das Adastra-Team die Umsetzung ganzheitlicher Lösungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Cloud, Datenstrategie, Analytics und Data Governance. Ziel ist es, Unternehmen bei der Optimierung ihrer operativen Prozesse zu unterstützen, Daten effizienter zu nutzen und datenbasierte Entscheidungen zu fördern. Die Leitung des Standorts übernimmt Robert Bruckbauer, Account Management Director Austria, der zugleich zentraler Ansprechpartner für Kunden und Partner vor Ort ist.

"Mit unserem Team vor Ort in Wien sind wir näher an unseren österreichischen Kunden fachlich wie geografisch. Das ermöglicht uns, noch flexibler auf individuelle Anforderungen einzugehen und Projekte effizient umzusetzen", sagt Bruckbauer. "Der neue Standort ist ein klares Bekenntnis zum österreichischen Markt und Ausdruck unseres Anspruchs, globale Expertise mit lokaler Nähe zu verbinden für Lösungen, die wirklich greifen."

Die Präsenz in Wien erleichtert zudem die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern wie Microsoft, Google, AWS, Ataccama und Bloomreach, die ebenfalls stark im österreichischen Markt vertreten sind. Gleichzeitig rückt Adastra näher an seine bestehenden Kunden in Österreich darunter Unternehmen wie Erste Group, Raiffeisen Bank, Vienna Insurance Group, Österreichische Post AG, Uniqa und weitere.

Mit dem neuen Standort setzt Adastra seine europäische Wachstumsstrategie konsequent fort: Ziel ist es, den Einsatz von Daten und künstlicher Intelligenz nachhaltig voranzutreiben und Unternehmen bei der digitalen Transformation substanziell zu unterstützen mit konkreten Lösungen, schneller Projektumsetzung und messbarem Nutzen.

Über Adastra

Seit über zwei Jahrzehnten unterstützt Adastra führende Unternehmen dabei, ihre digitale Transformation erfolgreich voranzutreiben. Als internationales IT-Beratungsunternehmen entwickelt Adastra innovative Lösungen in den Bereichen Cloud Data Analytics, Data Governance, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Prozessautomatisierung.

Adastra hilft Organisationen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen, operative Exzellenz zu erreichen und herausragende Kundenerlebnisse zu schaffen und verbindet Unternehmen mit ihren Kunden sowie diese mit der Welt.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250602612064/de/

Contacts:

Simona Laqua-Willigens, Head of Marketing

Simona.Laqua-Willigens@adastragrp.com

+49 (0)1704777839

www.adastracorp.com