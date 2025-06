Berlin (ots) -Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hat, gemeinsam mit ihrer Agentur thjnk, den renommierten Politikaward für ihr Bürokratie-Museum gewonnen. Der Preis, vergeben vom Magazin politik&kommunikation und der Quadriga Hochschule, würdigt jährlich herausragende Projekte und Persönlichkeiten der politischen Kommunikation. Die Preisverleihung fand am 2. Juni 2025 im Tipi am Kanzleramt statt und versammelte 400 Gäste aus Spitzenpolitik, Medien, Wirtschaft und Gesellschaft. Weitere Preisträger waren unter anderem Altbundespräsident Joachim Gauck, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bauministerin Verena Hubertz.Das Bürokratie-Museum, eine Pop-Up-Ausstellung der INSM gemeinsam mit der Agentur thjnk, machte von April bis Juli 2024 im Berliner Regierungsviertel die auf unterhaltsame Weise die Absurditäten und Auswirkungen überbordender Bürokratie für Bürger und Unternehmen erlebbar. Über 3.000 Besucherinnen und Besucher - darunter zahlreiche Spitzenpolitikerinnen und -politiker - nutzten die Gelegenheit, sich die Exponate anzuschauen. Das Projekt sorgte national wie international für große mediale Aufmerksamkeit und ist weiterhin als virtuelles Museum zugänglich."Mit dem Bürokratie-Museum haben wir ein neues Kapitel der politischen Kommunikation aufgeschlagen. Wir zeigen Missstände, aber auch Lösungen - und das auf eine unterhaltsame, erlebbare und fühlbare Weise", so INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben. "Leider hat sich das Thema noch nicht erledigt. Der Politikaward bestärkt uns, weiter für eine moderne, effiziente Verwaltung zu kämpfen."Vor zwei Wochen war das Bürokratie-Museum der INSM schon mit den wichtigsten Preisen der Kreativszene bei den ADC-Awards gekürt worden: mit zwei silbernen Nägeln und drei weiteren Auszeichnungen.Pressekontakt:Carl-Victor WachsLeiter Kommunikation & Pressesprecherwachs@insm.deT +49 176 616 49 030INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbHGeorgenstraße 22D - 10117 Berlinwww.insm.deHandelsregister Amtsgericht Charlottenburg, HRB 74215BUmsatzsteuerident-Nummer: DE1230523BBVertretungsberechtigter Geschäftsführer: Thorsten AlslebenOriginal-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39474/6047487