© Foto: Dall-E

Der US-Präsident war mal wieder in seinem Element. Erst drohte er die Strafzölle für Stahl auf 50 % zu erhöhen und dann ging er auf China los. Wie können Anleger sich gegen Trump absichern? Mit Gold oder einem ETF? Wenn Donald Trump sich aufregt, dann wird es brenzlig für die Märkte. Am Wochenende scheinen dem US-Präsidenten wieder einige Dinge sauer aufgestoßen zu sein. Erst kündigte er an, die Strafzölle für Stahl zu verdoppeln und dann ging er auch noch auf China los. Mitte Mai hatten sich beide Seiten noch in Genf auf eine 90-tägige Aussetzung bestehender Strafzölle verständigt - ein Schritt, der als vorsichtiger Fortschritt in einem festgefahrenen Handelskonflikt gewertet wurde. Am …