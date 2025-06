Finanzen100

Wir haben am Montag zwei Profiteure des Europa-Booms von der iberischen Halbinsel in im Bernecker Börsenkompass mit einem Kauflimit ausgestattet. Zwei echte Infratruktur Player mit Expertise in fast 100 Ländern auf der Welt. Infrasturkur für Verkehr, Industrie und höhere strategische Investitionen in Energiesicherheit vor allem in Europa schaffen langfristig Nachfrage. Das Wachstum ist im Bereich der Energie-Infrastruktur wie LNG, Ammoniak und Wasserstoff an stärksten. Globale Industrieinvestitionen und staatliche Verkehrsprojekte treiben das Auftragsvolumen in die Höhe. Beide Unternehmen sind in zahlreichen Großprojekten auf verschiedenen Kontinenten beteiligt und die Bewertung ist ausgesprochen günstig.Lesen Sie die Details und die genauen Limits im. Zugriff auf alle Inhalte bekommen Sie über ein kostenloses Probeabo. Das können Sie in den ersten 30 Tagen mit einer e-Mail an kundenservice@finanzen100.de wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!