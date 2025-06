DJ MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - Schwache Daten aus China verpuffen

DOW JONES--Leicht aufwärts geht es am Dienstag im Handelsverlauf an den asiatischen Börsen, nachdem die US-Börsen am Montag freundlich aus dem Tag gegangen waren. Stützend wirken Aufschläge bei Technologieaktien nach positiv aufgenommenen Aussagen von Taiwan Semiconductors zur KI-Nachfrage. Die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sorgt übergeordnet für Zurückhaltung, bremst zunächst aber nicht mehr.

In Tokio geht es für den Nikkei-225 um 0,3 Prozent nach oben. Der S&P/ASX-200 folgt der positiven Wall-Street-Vorlage und zieht um ein halbes Prozent an.

In Shanghai steigt der Composite-Index um 0,5 Prozent. Damit zeigt er sich nicht belastet von schwachen Wirtschaftsdaten aus China. Die Anleger setzen auf weitere Stimuli durch die chinesischen Behörden. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich im Mai auf 48,3 (April: 50,4) Punkte. Der offizielle PMI war zwar leicht auf 49,5 Punkte gestiegen, er liegt damit aber ebenfalls unter der Expansionsschwelle von 50.

In Hongkong zieht der HSI mit 1,1 Prozent kräftiger an. BYD gewinnen 1,3 Prozent und Geely 1,5 Prozent. Die Kurse der Autobauer waren zuletzt wegen Preissenkungen unter Druck geraten. Die Anleger befürchten einen Preiskampf in der Branche, der die Gewinne belasten würde. Für Li Auto geht es um mehr als 6 Prozent nach oben.

Die koreanische Börse bleibt wegen der Präsidentschaftswahl geschlossen. Nach Einschätzung von MUFG könnte ein Sieg des Favoriten Lee Jae-myung von der Demokratischen Partei den Won stützen. Nicht nur seien unter ihm neuen Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft denkbar, auch dürften die politischen Unsicherheiten insgesamt nachlassen.

Taiwan Semiconductor ziehen in Taipeh um rund 1 Prozent an. Der Chipproduzent hat zwar Belastungen durch den Zollkonflikt eingeräumt, dies werde aber durch die Nachfrage nach KI-Anwendungen ausgeglichen.

Das Öl zeigt sich nach dem gestrigen starken Anstieg wenig verändert. Der Goldpreis gibt 0,5 Prozent ab. Das Edelmetall war am Vortag als sicherer Hafen stark gesucht gewesen nach dem ukrainischen Angriff auf die strategische Bomberflotte Russlands. Der Kupferpreis gibt um mehr als 2 Prozent nach - hier belasten die jüngsten Daten aus China. Allerdings war der Preis am Montag auch stark gestiegen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.454,20 +0,5% +3,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.570,39 +0,3% -4,8% 08:30 Schanghai-Comp. 3.363,48 +0,5% -0,1% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.407,95 +1,1% +15,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.08 % YTD EUR/USD 1,1419 -0,2 1,1441 1,1404 +9,6% EUR/JPY 163,49 0,2 163,22 163,32 +0,3% EUR/GBP 0,8448 0,0 0,8446 0,8426 +2,0% GBP/USD 1,3517 -0,2 1,3543 1,3535 +7,5% USD/JPY 143,18 0,4 142,67 143,22 -8,5% USD/KRW 1.377,06 -0,4 1.377,06 1.373,50 -6,3% USD/CNY 7,1909 0,1 7,1909 7,1847 -0,3% USD/CNH 7,1993 -0,1 7,2092 7,2075 -1,7% USD/HKD 7,8436 -0,0 7,8442 7,8431 +0,9% AUD/USD 0,6466 -0,4 0,6490 0,6473 +3,9% NZD/USD 0,6013 -0,3 0,6033 0,6009 +6,6% BTC/USD 105.441,10 0,4 105.011,40 105.398,40 +12,2% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,88 62,87 +0,0% +0,01 -15,6% Brent/ICE 64,91 65,12 -0,3% -0,21 -16,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.364,65 3.381,15 -0,5% -16,50 +25,3% Silber 29,88 30,44 -1,8% -0,56 +4,2% Platin 933,52 933,57 -0,0% -0,05 +6,4% Kupfer 4,74 4,86 -2,4% -0,12 +16,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

June 03, 2025

