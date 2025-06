Die Atom-Branche bekommt Rückendeckung von Seiten der US-Regierung. In seinem jüngsten Präsidialerlass ebnet Präsident Trump den Weg für die Branche, um leichter und schneller in der Forschung & Entwicklung sowie in der Kommerzialisierung von neuen Kernkraftwerken voranzukommen. Die Atomstromkapazitäten sollen in den USA vervierfacht werden.

