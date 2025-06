© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Der US-Technologiekonzern SAIC hat im ersten Quartal die Gewinnerwartungen verfehlt. Der Umsatz lag hingegen im Rahmen. Die Aktie rutschte dennoch ab. Ein starker Auftragsbestand sorgt jedoch für vorsichtigen Optimismus.Die Aktie des US-Technologiedienstleisters Science Applications International Corporation (SAIC) ist am Dienstag stark unter Druck geraten. Nach der Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal verlor das Papier im vorbörslichen Handel an der Nasdaq mehr als 13 Prozent an Wert. Der Grund: Der Gewinn blieb trotz solider Umsätze hinter den Erwartungen zurück. SAIC hat im ersten Geschäftsquartal, das am 2. Mai zu Ende ging, einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,92 US-Dollar …