PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich die Stimmung in kleinen und mittleren Industriebetrieben inmitten des Handelskonflikts mit den USA überraschend eingetrübt. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" erhobene Einkaufsmanagerindex fiel im Mai von 50,4 Zähler auf 48,3 Punkte. Dies ist nach Angaben des Magazins vom Dienstag der tiefste Stand seit September 2022. Von Bloomberg befragte Experten hatten dagegen mit einem leichten Anstieg gerechnet. Zudem fiel der Indikator unter die sogenannte Expansionsschwelle, die bei 50 Punkten liegt und deutet damit auf einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität hin. Am Wochenende hatte die Regierung den Einkaufsmanagerindex für die großen und staatlich dominierten Industriebetriebe veröffentlicht. Dieser hatte sich wie von Experten erwartet um 0,5 Punkte auf 49,5 Zähler verbessert./zb/mis