Berlin (ots) -Ab dem 19. Juni 2025 müssen alle Freizeitfahrzeuge mit fest eingebauten Flüssiggasanlagen - dazu zählen Wohnmobile, Wohnwagen und Caravans - eine gültige Gasprüfung nach dem technischen Standard DVGW G 607 vorweisen. Die Prüfung ist alle zwei Jahre vorgeschrieben und erfolgt unabhängig von der Hauptuntersuchung.Was bisher freiwillig war, wird PflichtBislang war die sogenannte G-607-Prüfung nur in bestimmten Fällen verpflichtend: bei Wohnanhängern (Caravans) war sie freiwillig, bei Wohnmobilen nur dann vorgeschrieben, wenn die Gasheizung während der Fahrt genutzt wurde. Künftig gilt die Prüfung für alle Fahrzeuge mit Flüssiggasanlagen - und zwar unabhängig davon, ob die Anlage während der Fahrt genutzt wird oder nicht. Hintergrund ist das hohe Sicherheitsrisiko, das von alten, beschädigten oder unsachgemäß gewarteten Gasanlagen ausgeht. "Flüssiggas im Camper ist zwar praktisch, aber bei defekten Anlagen hochgefährlich", warnt Frank Schneider, Experte für Fahrzeugtechnik beim TÜV-Verband. "Die neue Regelung bringt mehr Klarheit und mehr Sicherheit - für die Fahrzeughalter, ihre Mitreisenden, aber auch für Nachbarn auf dem Campingplatz und Rettungskräfte im Ernstfall."Was und wo wird geprüft?Die Prüfung darf ausschließlich von anerkannten Sachkundigen durchgeführt werden - etwa an TÜV-Prüfstellen, in Fachwerkstätten oder durch mobile Prüfdienste. Im Rahmen der Prüfung wird die gesamte Gasanlage auf Dichtheit und Funktionstüchtigkeit kontrolliert. Dazu gehören die Gasleitungen, Anschlüsse, Geräte wie Kocher oder Heizungen sowie sicherheitsrelevante Bauteile wie Sicherheitsventile, Absperreinrichtungen und Abgasführungen. Auch die Halterung der Gasflaschen, Lüftungsöffnungen im Gaskasten und das Vorhandensein elektrischer Einrichtungen im Gasraum werden überprüft. Wichtig für alle Fahrzeughalter: Gasschläuche und Regler müssen spätestens nach zehn Jahren ausgetauscht werden, auch wenn sie noch funktionieren. "Die Gasprüfung ist eine lebenswichtige Sicherheitsmaßnahme", sagt Schneider. "Wer regelmäßig prüfen lässt, schützt sich selbst - und andere."Frist, Pflichten, Bußgeld - das gilt bis zum StichtagDie gesetzliche Pflicht zur Gasprüfung gilt ab dem 19. Juni 2025 - dann endet die zwölfmonatige Übergangsfrist. Entscheidend ist:- Wurde vor dem 19. Juni 2024 keine Prüfung nach G 607 durchgeführt, muss bis spätestens zum Stichtag eine Erstprüfung erfolgen.- Bereits geprüfte Fahrzeuge sind auf der sicheren Seite, wenn die letzte Prüfung nicht länger als 24 Monate zurückliegt.- Neufahrzeuge müssen vor der ersten Inbetriebnahme geprüft werden.- Wer der Prüfpflicht nicht nachkommt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Bei einer Fristüberschreitung von 2 bis 4 Monaten wird ein Bußgeld in Höhe von 15 Euro fällig, bei 4 bis 8 Monaten 25 Euro und bei mehr als 8 Monaten 60 Euro.Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-320, presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverband |www.x.com/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/6047505