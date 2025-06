(shareribs.com) London 03.06.2025 - Die Ölpreise zeigen sich auch am Dienstag fester. Die Notierungen stehen unter dem Eindruck des schwächeren US-Dollars. Die Spannungen mit dem Iran halten an. Am Wochenende haben die OPEC+ Staaten vereinbart, die Produktion von Rohöl auch im Juli weiter zu steigern. Wie im Juni soll auch einen Monat später die Produktion um 411.000 Barrel/Tag steigen. Dies lag etwas ...

