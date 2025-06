Köln (ots) -Mehr Möglichkeiten, bessere Leistungen und noch einfacherer Abschluss: Die EUROPA hat ihre Risikolebensversicherungen überarbeitet und optimiert. Unter anderem sind die family-, Junge-Leute- und easy-Kurzanträge jetzt in jedem Tarif verfügbar - mit lediglich zwei Gesundheitsfragen. Immobiliendarlehen können damit zum Beispiel mit bis zu einer Million Euro abgesichert werden.Jeder Kurzantrag steht in jedem Tarif zur VerfügungAls kundenorientierter Versicherer überarbeitet und optimiert die EUROPA regelmäßig ihre Angebote. Die jüngsten Änderungen in der Sparte Risikoleben enthalten deutliche Verbesserungen. Neu ist beispielsweise, dass die family-, Junge-Leute- sowie easy-Kurzanträge für jeden Tarif zur Verfügung stehen. Zudem hat der Kölner Versicherer die Beitragsdynamik seiner Tarife mit konstanter Versicherungssumme flexibler gestaltet: So können Versicherte ihren Beitrag nun jährlich um 2, 3 oder 4 Prozent erhöhen. Das war bisher nur alle drei Jahre pauschal um 6 Prozent möglich. Dieses Erhöhungsrecht bleibt auch nach mehreren Widersprüchen bestehen. Bisher erlosch es nach zweimaligem Widerspruch. "Mit unseren neuen Angeboten bieten wir unseren Kunden weiterhin eine Risikolebensversicherung, die sie ihren Lebensumständen entsprechend maßgeschneidert gestalten können", sagt Dr. Matthias Hofer, Vorstand Leben bei der EUROPA.family- und Junge-Leute-Anträge mit wichtigen NeuerungenNeben der Verfügbarkeit der Kurzanträge in jedem Tarif gibt es weitere wichtige Neuerungen. Beim family-Antrag, der speziell jungen Familien vereinfacht Zugang zu wichtiger Todesfallabsicherung bietet, hat die EUROPA die Frist für die Beantragung nach der Geburt oder Adoption von 6 auf 12 Monate erweitert. Außerdem wird die Antragstellung einfacher: Die Vorlage weiterer Dokumente wie Mutterpass oder Geburtsurkunde bei Antragstellung entfällt ab sofort. Mit dem Junge-Leute-Antrag bietet die EUROPA nunmehr auch einen Zugang zur Risikovorsorge speziell für junge Leute unter 35 Jahren. Bis zu einer Versicherungssumme von 200.000 Euro reichen auch hier bereits zwei Gesundheitsfragen für die Beantragung. Zusätzlich hat der Versicherer in allen Tarifen den "vorläufigen Versicherungsschutz" von 100.000 auf 200.000 Euro angehoben.Durch "Über-Kreuz-Absicherung" Darlehen bis zu einer Million Euro absichernDer easy-Antrag, mit dem Versicherte die Finanzierung einer Immobilie oder Praxis absichern können, kann nunmehr auch für konstante Versicherungssummen zum Einsatz kommen. Im Basis- und im Premium-Schutz (Tarife E-RL und E-RLP) gilt das bis zu 500.000 Euro Versicherungssumme. Partner, die sich für eine Über-Kreuz-Absicherung entscheiden und beide Darlehensnehmer sind, können sogar einen Darlehensbetrag von einer Million Euro abdecken: indem sie sich gegenseitig mit 500.000 Euro Versicherungssumme im Tarif E-VRL absichern.Mehr zur EUROPA Risikolebensversicherung gibt es unter www.europa.de/produkte/risiko-leben. Freie Vermittler erhalten für sie speziell aufbereitete Informationen zu den Tarifen und Leistungen der EUROPA beim Makler Service-Team unter 0221 5737-300, per E-Mail an vep@europa.de oder unter www.europa-vertriebspartner.de.Über die EUROPA VersicherungenDie EUROPA Versicherungen gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Gegründet wurden sie 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.Die EUROPA betreut insgesamt 1,5 Millionen Versicherungsverträge sowie 1,7 Millionen Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen. Kunden und Vermittler profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und sehr guter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihre Beratungsqualität. Zudem beweist die EUROPA, dass hohe Qualität und guter Service dauerhaft günstig sein können: Mit 0,76 Prozent ist die EUROPA laut map-Report einer der Lebensversicherer mit der niedrigsten Verwaltungskostenquote in Deutschland. Das heißt, der Großteil der Beiträge fließt in den Schutz der Kunden. Eine niedrige Quote deutet auf Sparsamkeit in der Verwaltung hin.Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseContinentale VersicherungsverbundPressestelle EUROPA VersicherungenTel.: +49 231 919-1208presse@europa.dewww.europa.deOriginal-Content von: EUROPA Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137981/6047552