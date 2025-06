FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Gerresheimer von 94 auf 58 Euro gekappt und die Papiere folglich von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Falko Friedrichs sieht in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung ein Rätsel darin, wie Nachfrageprobleme alleine zu einer erneuten Gewinnwarnung des Verpackungsherstellers führen konnten. Schließlich seien die Ziele erst vor drei Monaten gesenkt worden, als der Markt schon Schwäche gezeigt habe. Dies lasse darauf schließen, dass sich das Managementteam mit Prognosen schwer tue./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2025 / 07:50 / CET



