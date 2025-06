GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen, das sich auf Flash-Speicher, 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs), Sensoren und Analogprodukte spezialisiert hat, hat heute offiziell seinen globalen Hauptsitz in Singapur eröffnet. Dieser strategische Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in der internationalen Wachstumsgeschichte von GigaDevice und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für eine engere Kundenbindung, den Aufbau einer widerstandsfähigen und agilen Lieferkette sowie die Stärkung seines Ökosystems und seiner Markenpräsenz in wichtigen globalen Märkten.

GigaDevice wurde 2005 gegründet und hat sich schnell ein wettbewerbsfähiges Produktportfolio und innovative Lösungen aufgebaut. Mit einem Marktanteil von 20,4 ist das Unternehmen weltweit die Nummer 2 im Bereich SPI-NOR-Flash und rangiert im Segment der 32-Bit-Allzweck-MCUs weltweit auf Platz 7. GigaDevice bedient verschiedene Branchen, darunter Industrie, Automobil, Konsumgüter und IoT, und ist bekannt für seine zuverlässigen und innovativen Halbleiterlösungen.

Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach intelligenten, vernetzten Technologien insbesondere in den Bereichen Industrieautomation, Automobilelektronik und intelligente Edge-Geräte konzentriert sich GigaDevice verstärkt auf Innovation, Flexibilität in der Lieferkette und Zusammenarbeit im Ökosystem. Das Unternehmen positioniert sich so, dass es den sich wandelnden Anforderungen internationaler Kunden gerecht wird und Chancen in schnell wachsenden Märkten nutzen kann.

"Wir haben uns für Singapur nicht nur wegen seiner strategischen Lage entschieden, sondern auch wegen seiner Klarheit, Beständigkeit und globalen Ausrichtung", so Jennifer Zhao, CEO von GigaDevice Global Business. "Dies ist mehr als eine regionale Niederlassung es ist ein Zentrum für kollaborative Innovation, in dem Fachwissen aus verschiedenen Disziplinen und Ländern zusammenfließt, um intelligentere Systeme zu entwickeln, die Umsetzung zu beschleunigen und die Zukunft voranzutreiben."

Singapurs robuste Infrastruktur, sein innovationsfreundliches Umfeld und sein außergewöhnlicher Talentpool haben das Land zu einem weltweit führenden Technologie- und Wirtschaftszentrum gemacht. Die gute Anbindung, die transparenten rechtlichen Rahmenbedingungen und das Engagement für die digitale Transformation bieten Unternehmen wie GigaDevice die ideale Grundlage, um global zu expandieren und gleichzeitig agil und zukunftsfähig zu bleiben.

Der globale Hauptsitz in Singapur wird neben der Konzernzentrale von GigaDevice in China als zentrale Plattform dienen, um die globale Koordination voranzutreiben, lokale Produktinnovationen zu fördern und die Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferkettenpartnern zu vertiefen. Von diesem Standort aus will das Unternehmen seine Präsenz auf den internationalen Märkten ausbauen und ein vernetzteres, agileres und reaktionsschnelleres globales Ökosystem aufbauen.

*GigaDevice und die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken von GigaDevice Semiconductor Inc. Andere Namen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Telefonnummer: 86 (010) 8288 1196

E-Mail-Adresse: marcom@gigadevice.com