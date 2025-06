Die neue B2B-Vertriebs- und Fulfillment-Lösung erweitert bestehende ERP-Umgebungen um neue Verkaufs- und Fulfillment-Funktionen, die den Umsatz steigern, die Bestandsgenauigkeit und -leistung verbessern und die Kundenzufriedenheit erhöhen

Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH), weltweit führender Anbieter von Lieferketten-Lösungen, gab die Einführung von Enterprise Promise Fulfill bekannt, eine bahnbrechende Cloud-native Lösung, die das herkömmliche Order Management transformiert, indem sie bestehende ERP-Systeme mit fortschrittlichen Funktionen zur Maximierung der Bestandstransparenz, intelligenten Auftragszusagen und Fulfillment-Optimierung ergänzt. Diese Lösung konzentriert sich auf die Erweiterung der bestehenden ERP-Landschaft eines Kunden und ist in der Lage, eine Reihe grundlegender Herausforderungen zu lösen, mit denen B2B-Verkäufer aktuell konfrontiert sind.

Einkäufer in Unternehmen erwarten zunehmend eine Endverbraucher-ähnliche Erfahrung. Herkömmliche ERP-Auftragsverwaltungssysteme haben Schwierigkeiten, damit Schritt zu halten. Viele von ihnen wurden für Finanztransaktionen entwickelt, nicht für die dynamischen, bestandsintensiven Anforderungen heutiger Lieferketten. Enterprise Promise Fulfill versetzt Hersteller, globale Marken, Großhändler und Distributoren in die Lage, ihre Fulfillment-Leistung zu steigern, den Umsatz zu erhöhen und die Kundenzufriedenheit zu verbessern ohne kostspielige ERP-Überholung.

"Enterprise Promise Fulfill wurde speziell für die wachsende Nachfrage nach intelligenter, schneller und transparenter B2B-Abwicklung entwickelt", sagt Amy Tennent, Senior Director of Product Management bei Manhattan Associates. "Einkäufer in Unternehmen erwarten heute die gleiche Echtzeit-Transparenz, Flexibilität und Kontrolle wie Verbraucher. Diese Lösung schließt die Lücke, indem sie den Umsatz ankurbelt, moderne Fulfillment-Intelligenz sowie operative Exzellenz und Agilität in enger Abstimmung mit bestehenden ERP-Systemen liefert."

Enterprise Promise Fulfill adressiert die drängendsten Herausforderungen, mit denen Händler konfrontiert sind, wie etwa die begrenzte Bestandstransparenz, manuelle Bearbeitung von Ausnahmen, ungenaue Auftragszusagen, fragmentierte Auftragskoordination und steigende Fulfillment-Kosten. Die Lösung schafft drei wesentliche Mehrwerte:

Umsatzsteigerung - erhöht den verkaufsfähigen Bestand und ermöglicht zum Kaufzeitpunkt zuverlässige Lieferzusagen.

- erhöht den verkaufsfähigen Bestand und ermöglicht zum Kaufzeitpunkt zuverlässige Lieferzusagen. Gesteigerte operative Exzellenz - bietet fortschrittliches Auftragsrouting, Konsolidierung und automatisiertes Ausnahmemanagement, um die Versandkosten zu senken und die manuelle Arbeit zu reduzieren.

- bietet fortschrittliches Auftragsrouting, Konsolidierung und automatisiertes Ausnahmemanagement, um die Versandkosten zu senken und die manuelle Arbeit zu reduzieren. Verbesserte Kundenerfahrungen - ermöglicht personalisierte Fulfillment-Optionen, transparente Auftragsverfolgung und kundengesteuerte Lieferanpassungen.

Die Cloud-native Microservices-Architektur der Lösung gewährleistet eine schnelle Skalierbarkeit und nahtlose Integration mit bestehenden ERP-, WMS-, TMS- und eCommerce-Plattformen. Das flexible Bereitstellungsmodell ermöglicht es Unternehmen, moderne Funktionen hinzuzufügen, ohne die Kernsysteme zu stören, was es besonders wertvoll für Multi-ERP- oder Legacy-ERP-Umgebungen macht.

Da Enterprise Promise Fulfill auf der Manhattan Active Platform aufbaut, arbeitet es nahtlos mit anderen Manhattan Active-Anwendungen zusammen, darunter Manhattan Active Warehouse Management, Transportation Management und Supply Chain Planning.

Enterprise Promise Fulfill von Manhattan ist jetzt weltweit verfügbar und versetzt Händler in die Lage, die Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen und zu übertreffen. Damit unterstreicht Manhattan sein Engagement für Innovationen und seine Führungsrolle im Bereich des einheitlichen Supply-Chain-Handels.

ÜBER MANHATTAN ASSOCIATES

Manhattan Associates ist ein Technologieführer im Bereich Supply Chain- und Omnichannel-Handel. Wir führen Informationen über das ganze Unternehmen hinweg zusammen, damit Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply Chains genau übereinstimmen. Unsere Software, Plattformtechnologie und fundierte Erfahrung unterstützen Kunden, optimales Wachstum ohne Einbußen bei Umsatz- und Ertragszielen zu verwirklichen.

Manhattan Associates plant, erstellt und liefert zukunftsweisende Cloud-Lösungen, damit Anwender im Laden, über ihr Netzwerk oder von ihrem Fulfillment Center aus vom Omnichannel-Marktplatz profitieren. Weitere Informationen: https://www.manh.com/de-de

