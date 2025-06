Wolfsburg (ots) -Größe allein ist natürlich nicht alles, aber wenn es um die Karriereplanung geht, bieten große Firmen natürlich wesentlich mehr Aufstiegsmöglichkeiten und Karriereperspektiven als kleine mittelständische Unternehmen. Die Klier Hair Group mit ihrer 76-jährigen Geschichte und den rund 700 Salons- und Shops deutschlandweit bietet durchlässige Strukturen und moderne Arbeitsbedingungen in den Salons, der Zentrale in Wolfsburg und im Außendienst.Fünf starke Salonmarken mit unterschiedlichen Konzepten bieten für jede Kundin, aber eben auch für jeden Mitarbeiter den richtigen Ort zum Wohlfühlen: Frisör Klier, Essanelle, Super Cut, HairExpress und Styleboxx. Dazu bieten auch die gut 50 zeitgemäßen, modernen Cosmo-Shops, in denen hochwertige Haarkosmetik, Tools und alles für schöne Haare verkauft wird, gute Perspektiven für beautyaffine Menschen. Dank der Größe des Unternehmens, der flachen Hierarchien und der sehr facettenreichen Karrieren ist bei Klier fast alles möglich. So wie bei Erika Geiss, Bereichsmanagerin im Südwesten: über Umwege absolviert sie eine Ausbildung zur Friseurin, wird nach der Meisterprüfung Salonleiterin, dann Fachtrainerin und nun ist sie in ihrem Bereich für 24 Salons verantwortlich! Als Bereichsmanagerin ist sie rund um die Uhr für "ihre Leute" erreichbar: "Ich bin von Dienstag bis Freitag "on the road" und liebe die Arbeit mit den Menschen", sagt Geiss. Besonders die Aus- und Weiterbildung liegt ihr dabei am Herzen: nur durch gezielte Qualifikation könne die Branche sich entwickeln.Aber auch für kreative Köpfe gibt es in der Klier Hair Group genug zu tun: von der Arbeit bei Events und Messen, ob auf und hinter der Bühne, über die Kreation eigener Fotokollektionen bis hin zum Content für die Social-Media-Kanäle - im Klier Kreativteam sorgen die Mitarbeitenden mit ihren frischen Ideen dafür, die Marken nach außen hin bestens zu repräsentieren und die (digitalen) Schaufenster mit Leben zu füllen. Dafür ist Emine Cakir, Kopf des Klier Kreativteams, immer auf der Suche nach erfahrenen Friseurinnen und jungen Talenten, die sich auch vor die Kamera oder auf eine Bühne trauen.In Sachen Aus- und Weiterbildung gibt es mit der Klier Talent Academy ein firmeneigenes Programm für die Berufsstarter, das für optimales Lernen sorgt. Dabei sorgen fünf Talent Guides, erfahrene Salonleiterinnen und Personalreferentin Julia Porth dafür, dass die Ausbildung dauerhaft zukunftsfähig und attraktiv gestaltet wird. Die Talent Coaches stehen den Auszubildenden zusätzlich zur Salonleitung vor Ort bei den Prüfungsvorbereitungen zur Verfügung. Jede Menge zu tun für echte Ausbilderinnen von morgen in der Klier Hair Group.Die Klier-KarrierewegeVom Start als Azubi im Salon, zur Gesellin bis hin in die Salonleitung - das ist der klassische Weg. Von da aus kann es in den Außendienst gehen, als Bereichsmanagerin bis zur Vertriebsleitung. Oder weg "vom Stuhl" und an den Schreibtisch in die Zentrale in Wolfsburg ins Marketing, den Innendienst oder in die Personalentwicklung. Fachlich können Friseurinnen im Bereich Education, im Kreativteam oder Talenttrainer ihre Ziele verwirklichen. Aktuell wird an verschiedenen Konzepten gearbeitet, um auch mehr Quereinsteigerinnen, den Weg in die Friseurbranche zu ermöglichen. Denn die Arbeit am Menschen wird gerade im Zeitalter von zunehmender Technisierung immer attraktiv bleiben.Frisör Klier 2.0 - Digitalisierung beim FriseurHandwerk und Digitalisierung?! Da stehen viele Betriebe noch sehr am Anfang. Nicht so die Klier Hair Group. Man sei immer schon mit der Zeit gegangen, aber spätestens mit der Pandemie standen die Zeichen auf Digitalisierung. Nach und nach wurden alle möglichen Stellschrauben in Richtung Digitalisierung gedreht. Ein enormer Kraftakt für das Unternehmen, aber auch perspektivisch eine enorme Erleichterung für alle Mitarbeitenden. So gibt es in der Klier Hair Group von der individuellen Arbeitszeiterfassung per App, über die Personalplanung via Tablet, auch ein Bewerberportal und eine Personalsoftware, in der jeder Mitarbeitende seine Stammdaten eigenständig aktualisieren kann. Selbstverständlich können Kunden ihre Termine online buchen und ab Juni gibt es auch ein neues digitales Kundenbindungssystem, das helfen soll, die Social Media-Aktionen mit den Verkäufen im Salon optimal zu verknüpfen. Besonders zielgruppenorientiert ist die Mitarbeiter-Kommunikation über eine eigene Mitarbeiter-App, in der die fast 4.000 Menschen gleichzeitig und ortsunabhängig Informationen erhalten und selbst Informationen bereitstellen und sich miteinander austauschen können.Ausbildung bei der Klier Hair Group ist andersNeben der Ausbilderin im Salon werden die Friseure von morgen von den Talent Coaches betreut. Diese sind nach Einzugsgebieten der Handwerkskammern aufgestellt. In Prüfungsteams organisieren sie die Vorbereitung auf die regional unterschiedlich aufgesetzten Gesellenprüfungen und betreuen die Azubis als Vertrauensperson. Dass die Ausbildung in der Klier Hair Group einen hohen Stellenwert einnimmt und so praxisnah wie persönlich aufgesetzt wird, basiert letztlich auch darauf, dass die Unternehmensleitung mit dem Thema bestens vertraut ist: Michael und Robert Klier, Geschäftsführer der Klier Hair Group, haben das Friseurhandwerk selbst gelernt. Bis heute hat die Klier Hair Group mehr als 22.000 Friseure ausgebildet.Die Benefits auf einen Blick- Gesundheitspartner ARAG- Betriebliche Altersvorsorge- Flexible Arbeitszeiten in Absprache mit dem Team- 4 Tage-Woche möglich- Attraktive Prämien und Bonusprogramme- Corporate Benefits- Weiterbildungsmöglichkeiten bei den Industriepartnern wie Wella- Einzigartige Karrierewege und KarriereplanungÜber die Klier Hair GroupDie Klier Hair Group GmbH bietet professionelle Friseurdienstleistungen, Haarpflege- und Styling-Produkte. Sie ist mit rund 700 Salons und Shops der größte Friseur-Filialist Europas, in Deutschland flächendeckend vertreten und vereint die Friseur- und Shopmarken KLIER, essanelle, Super Cut, Styleboxx, HairExpress, COSMO und den Onlineshop www.klier-hair-world.de unter einem Dach. Für jeden Kunden-Typ gibt es eine Salonmarke. Den Grundstein der Unternehmensgeschichte legte Elfriede Klier im Jahr 1948 in Werdau. Im Jahr 2018, wurden die damaligen Gesellschaften HairGroup, Frisör Klier und Cosmo Beauty zur Klier Hair Group GmbH verschmolzen. Rund 392.000 Kund*innen besuchen die Salons in Deutschland pro Monat. Rund 4.000 Mitarbeitende aus 66 Ländern werden beschäftigt. Neben Deutschland ist die Klier Hair Group in Tschechien und der Slowakei (unabhängige Gesellschaften) tätig. Sie wurde als Branchengestalter mit Vorreitercharakter mit dem Wella Family Award 2017 prämiert. Die heutigen Geschäftsführer Michael und Robert Klier führen das Familienunternehmen in dritter Generation. 