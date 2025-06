Für den DAX ging es am gestrigen Montag mit einem Minus von 0,3% auf einen Endstand bei 23.931 zurück. Rückblick: Nachdem sich der deutsche Leitindex am Freitag noch mit einem kleinen Tagesplus aus dem Börsenmonat Mai verabschiedet hatte, zeigten sich die heimischen Blue Chips zum Start in den Juni zunächst von ihrer schwächeren Seite. Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...