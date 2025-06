Neuss (ots) -Tineco (https://de.tineco.com/), Spezialist für smarte Bodenpflege, startet am 3. Juni einen einwöchigen Flash-Sale auf seine komplette Stretch Serie mit 180° Lay-Flat-Design - exklusiv im offiziellen Tineco-Onlineshop (https://de-store.tineco.com/pages/stretch-familie). Bis zum 9. Juni erhalten Kundinnen und Kunden attraktive Rabatte auf die innovativen Nass-Trockensauger, die dank flacher Bauweise mühelos unter Sofas, Betten und Schränke gleiten und dabei Staub, Haare und Verschmutzungen in einem Schritt entfernen.Mit den Produkten von Tineco wird gründliche Reinigung selbst in schwer zugänglichen Bereichen besonders komfortabel - durch intelligente Technologie, leistungsstarke Reinigungssysteme und ergonomisches Design.Die Modelle der Stretch-Serie im ÜberblickFLOOR ONE S9 Artist - Design trifft LeistungMit seinem ultraflachen Profil von nur 12,85 cm gelangt der S9 Artist problemlos unter Sofas. Das DualBlock Anti-Tangle-System verhindert zuverlässig das Verheddern von Haaren. Der integrierte iLoop Smart-Sensor erkennt Schmutzpartikel in Echtzeit und passt Saugleistung sowie Wasserzufuhr automatisch an. Besonderes Augenmerk liegt auf Hygiene: Die Bürstenrolle reinigt sich nach jedem Einsatz automatisch und wird mit 85 °C heißer Luft getrocknet - dank FlashDry-Technologie. Das sorgt für eine stets saubere, geruchsfreie und sofort einsatzbereite Bürste.FLOOR ONE S7 Stretch Ultra - Jeder Winkel wird sauberDer HyperStretch-Reinigungskopf erreicht mühelos den Boden unter Betten und Kommoden. Ein Drei-Kammer-System zur Schmutzwassertrennung sorgt für konstant hohe Saugleistung - auch in vollständig abgeklapptem Zustand. Mit nur einem Schritt saugen und wischen: Tierhaare, Krümel oder Flüssigkeiten verschwinden im Handumdrehen. Drei Reinigungsmodi (Auto, Max, Saugen) sowie LED-Anzeigen erleichtern die Bedienung.FLOOR ONE SWITCH S6 Stretch - Zwei Geräte in einemMit wenigen Handgriffen verwandelt sich der Bodenreiniger dank abnehmbarem SwitchPro-Motor in einen leistungsstarken Handstaubsauger - ideal für Arbeitsflächen, Polstermöbel oder den Fahrzeuginnenraum. Das Dual-Scraper-System entfernt aktiv Haare und Schmutz von der Wischrolle. Der FlashDry-Selbstreinigungssystem spült und trocknet alle Innenteile in weniger als fünf Minuten - für hygienische Sauberkeit ohne Schimmel oder Gerüche.FLOOR ONE STRETCH S6 - Der kompakte AlleskönnerAlle Vorteile der Stretch-Technologie - 180°-Flexibilität, Anti-Verwicklungssystem und 20 kPa Saugleistung - im platzsparenden Format. Perfekt für Wohnungen, Studentenbuden oder schnelle Zwischendurch-Reinigungen. Der STRETCH S6 gleitet unter niedrige Möbel, entfernt versteckten Staub und ist leicht von Raum zu Raum zu tragen.Die Deals im Überblick:Vom 3. bis 9. Juni 2025 sind folgende Modelle exklusiv im Tineco-Onlineshop (https://de-store.tineco.com/pages/stretch-familie) zu folgenden Sonderpreisen erhältlich:FLOOR ONE S9 Artist ab 749 EUR (UVP 899 EUR)FLOOR ONE S7 Stretch Ultra ab 439 EUR (UVP 629 EUR)FLOOR ONE SWITCH S6 Stretch ab 599 EUR (UVP 699 EUR)FLOOR ONE STRETCH S6 ab 379 EUR (UVP 529 EUR)Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, um auf smarte Reinigung umzusteigen: Die Tineco Stretch Serie vereint Technik, Komfort und Leistung - für kompromisslose Sauberkeit selbst unter Möbeln.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Pressekontakt:silvia.shi@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6047576