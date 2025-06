FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den leichten Verlusten zum Start in den Juni versucht der Dax am Dienstag wieder den Sprung über die runde Marke von 24.000 Punkten. Wenige Minuten nach dem Start gewann er 0,27 Prozent auf 23.995 Zähler.

Der MDax der mittelgroßen Werte notierte prozentual fast unverändert bei 30.774 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent hoch.

Leichte Unterstützung kommt durch die kleinen Zuwächse an der US-Börse, die am Morgen auf den Handel in Asien abstrahlten. Dies sorgt für gewisse Beruhigung angesichts des zuletzt wieder etwas zugespitzten Handelskonflikts zwischen den USA und China. Positive Impulse lieferte die Nachricht, dass beide Länder in Kürze auf höchster Ebene über den Handel sprechen dürften./ajx/mis

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145