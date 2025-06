AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Delivery-Hero-Großaktionär Prosus verliert seinen Investmentchef. Ervin Tu wird von seinen derzeitigen Funktionen zurücktreten, wie die Tochter des in Kapstadt ansässigen Naspers-Konzerns am Dienstag in Amsterdam mitteilte. Der Manager werde weiterhin für die Gruppe als Berater tätig sein. Tu kam 2021 vom japanischen Techinvestor Softbank zu Naspers und Prosus und war zwischenzeitlich auch Interimschef. Prosus hält laut Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg etwas über 27 Prozent an Delivery Hero./mne/tav/stk