Der US-Online-Broker Robinhood macht ernst mit seiner Krypto-Expansion und schlägt erneut zu. Für rund 200 Millionen Dollar hat das Unternehmen die traditionsreiche und weltweit am längsten laufende Krypto-Börse Bitstamp übernommen. Mit diesem strategischen Zukauf will Robinhood seine Krypto-Angebote massiv ausbauen und vor allem in Europa, Großbritannien und Asien Fuß fassen.Robinhood gab gestern bekannt, dass die Übernahme der in Luxemburg ansässigen Bitstamp nun unter Dach und Fach ist. Der Kaufpreis ...

