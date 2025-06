DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

OECD senkt BIP-Prognosen - Handelshemmnisse und Unsicherheit

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum im laufenden und kommenden Jahr erneut etwas gesenkt und dies mit gestiegenen Handelshemmnissen und einer anhaltenden Unsicherheit begründet. Negativ betroffen sind laut OECD vor allem die USA, wogegen Deutschlands Wachstumsprognose für 2026 leicht angehoben wurde. "In den vergangenen haben die Handelsschranken, sowie die wirtschaftlichen und handelspolitischen Unsicherheiten deutlich zugenommen", heißt es in dem Bericht. Die OECD senkte ihre Prognosen für den Anstieg des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) für 2025 und 2026 auf 2,9 (zuvor: 3,1) Prozent und 2,9 (3,0) Prozent.

Ifo-Geschäftsklima in der Autoindustrie sinkt im Mai

Der Index für das Geschäftsklima der deutschen Automobilindustrie ist im Mai noch einmal zurückgegangen. Er fiel auf minus 31,8 Punkte nach minus 30,7 im Vormonat. "Das Wirrwarr rund um die US-Zölle macht der Autoindustrie in Deutschland zu schaffen", sagte Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.

Caixin/S&P Global: PMI in Chinas Industrie im Mai gesunken

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Mai verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 48,3 (April: 50,4) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

BoJ/Ueda will Zinsen nur erhöhen, wenn die Wirtschaft stark genug ist

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, hat versprochen, keine Zinserhöhungen vorzunehmen, solange die Wirtschaft nicht stark genug sei, um die Folgen zu tragen. Damit wies Ueda Spekulationen zurück, dass die japanische Notenbank versuche, sich einen Puffer für den Fall eines wirtschaftlichen Schocks zu sichern.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Mai Verbraucherpreise +0,1% gg Vormonat

Schweiz Mai Verbraucherpreise -0,1% (PROGNOSE: -0,1%) gg Vorjahr

