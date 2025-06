Weiden (www.anleihencheck.de) - Nach der Kehrtwende bei den Zöllen ist es auch um das Sparprogramm DOGE still geworden, so die Experten von Robert Beer Investment.Die Abkehr vom ursprünglichen Plan, mit Zolleinnahmen und Sparmaßnahmen die enorme US-Verschuldung sowie das jährliche Defizit in den Griff zu bekommen, scheine Realität zu werden. So habe US-Finanzminister Scott Bessent zuletzt öffentlich ein neues Ziel ausgegeben: Höheres Wachstum, um aus den Schulden rauszuwachsen. ...

