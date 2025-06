Hannover (www.anleihencheck.de) - Der US-Anleihemarkt bewegte sich in einer engen Bandbreite, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Schwächer als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten hätten die Anleihen nur kurzzeitig gestützt. Die Stimmung in der US-Industrie habe sich im Mai unerwartet erneut verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex ISM sei auf den niedrigsten Stand seit dem vergangenen November gefallen. (03.06.2025/alc/a/a) ...

