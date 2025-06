LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gerresheimer nach erneuter Gewinnwarnung von 80 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gaurav Jain passte seine Schätzungen an die neuen Unternehmensziele an. An seiner Empfehlung für den Spezialverpackungshersteller hält er aufgrund der vorgeblich niedrigen Bewertung und einer möglichen Übernahme durch Private-Equity-Investoren fest./ag/ajx



