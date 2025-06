JPMorgan-CEO Jamie Dimon hat eine eindringliche Warnung vor einem drohenden "Riss" im Anleihenmarkt ausgesprochen. Die Märkte tendieren schwächer. Jamie Dimon ist bekannt für seine pointierten Einschätzungen zur Marktentwicklung. Der 69-Jährige, der in der Vergangenheit wiederholt Warnungen an die Kapitalmärkte gerichtet hatte, wies am Freitag auf die enormen staatlichen Ausgaben und die wachsende Verschuldung der USA hin, die nach der Covid-19-Pandemie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...