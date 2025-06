Berlin (ots) -- Barrierefreie Überprüfung von Verwaltungsdokumenten per Smartphone- App entwickelt von Bundesdruckerei in Abstimmung mit der Freien Hansestadt Hamburg- Zum Start der App: Überprüfung der Adressänderungsaufkleber von Personalausweis und Reisepass sowie der elektronischen Meldebestätigung möglich- ZeSI mobile zum Download in App-Stores seit 13. Mai 2025Die Bundesdruckerei GmbH hat die ZeSI® mobile Prüf-App zum kostenlosen Download veröffentlicht. Die barrierefreie App erlaubt Unternehmen und Privatpersonen per Smartphone Visuelle Digitalsiegel auf Verwaltungsdokumenten zu scannen und die Dokumente so auf Echtheit und Unverfälschtheit zu prüfen. Die App ist bei Google Play und im App Store verfügbar.Mit der nun veröffentlichten ZeSI mobile Prüf-App können Verwaltungsdokumente dank sogenannter Visible digital seal (VDS) verifiziert werden. Bei VDS selbst handelt es sich um verfälschungssichere Barcodes, beispielsweise QR-Codes. Durch das Scannen dieser QR-Codes mit der ZeSI mobile Prüf-App können Unternehmen und Privatpersonen optisch auf Echtheit und Unverfälschtheit prüfen.Die App prüft die Dokumente auf Authentizität, indem sie feststellt, ob eine berechtigte Stelle dieses VDS ausgegeben hat und ob es unverändert ist. Die wesentlichen Daten des Verwaltungsdokumentes sind darin codiert und mit einem Integritätsschutz in Form eines elektronischen Siegels versehen. Das elektronische Siegel der ausstellenden Behörde dient als Herkunftsnachweis entsprechend der eIDAS-Verordnung.Zeigt die App ein grünes Prüfergebnis an, handelt es sich um ein echtes und unverändertes VDS. Die im VDS enthaltenen Dokumentdaten werden den Nutzenden in der App visualisiert, so dass diese die Daten im nächsten Schritt mit den Dokumentdaten abgleichen und so die Korrektheit prüfen können. Die ZeSI mobile Prüf-App kann den Barcode unabhängig von der Prüfsituation in gedruckter Form oder als Bildschirmanzeige scannen."Die ZeSI mobile Prüf-App schafft Transparenz und damit Vertrauen in die Gültigkeit von Verwaltungsdokumenten", sagt Roland Heise, Leiter Geschäftsfeld Digitalisation und Data Solutions bei der Bundesdruckerei GmbH. "Mit der App bieten wir Anwendern eine smarte Lösung, Dokumente auf einfache Weise für jeden prüfbar zu machen."Entwickelt wurde die ZeSI mobile Prüf-App von der Bundesdruckerei GmbH in Abstimmung mit der Freien Hansestadt Hamburg. Die Umsetzung erfolgte auf Grundlage der TR-03171 des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Der Sozialhelden e.V. beriet zur Barrierefreiheit der App. Zum Start der App können Verwaltungsdokumente wie die Adressänderungsaufkleber von Personalausweis und Reisepass sowie die elektronische Meldebestätigung im Rahmen des Online-Dienstes Elektronische Wohnsitzanmeldung (eWA) verifiziert werden. Den Online-Dienst eWA hat die Senatskanzlei Hamburg im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) nach dem "Einer-für-Alle-Prinzip" (EfA) für alle Bundesländer entwickelt und bereitgestellt. Damit können sich Bürger und Bürgerinnen online ummelden.Über die Zentrale SiegelinfrastrukturDie Zentrale Siegelinfrastruktur (ZeSI) wird der rechtssicheren Siegelung und Überprüfung aller Verwaltungsdokumente dienen. Die barrierefreie Prüf-App ZeSI mobile ist der erste Teil einer dreiteiligen Infrastruktur, die die Bundesdruckerei GmbH aktuell entwickelt. Die beiden weiteren Komponenten, der ZeSI generator und ZeSI ad, werden ebenfalls noch 2025 veröffentlicht und richten sich speziell an Behörden und Unternehmen, die ZeSI mobile Prüf-App hingegen an Bürger und Bürgerinnen. Mit dem ZeSI generator können VDS erzeugt und auf digitale oder gedruckte Dokumente aufgebracht werden. ZeSI ad, der sogenannte Auskunftsdienst, dient als Datenbank und enthält die notwendigen Prüfinformationen für die Verifikation eines VDS (Profil und Zertifikat).Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.bundesdruckerei-gmbh.de/de/loesungen/zentrale-siegelinfrastruktur-zesi (https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fwww.bundesdruckerei-gmbh.de.mcas.ms%2Fde%2Floesungen%2Fzentrale-siegelinfrastruktur-zesi%3FMcasTsid%3D20892&McasCSRF=7a6cab9207fb1a3fda665a59f0343673fc160adc37230c3f9249fdae230c81e2)Pressekontakt:Marc ThylmannPressesprecher Bundesdruckerei GmbHTel.: +49 (0) 30 - 2598 2810E-Mail: marc.thylmann@bdr.deOriginal-Content von: Bundesdruckerei GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14611/6047656