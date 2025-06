Intelligente Saug- und Wischlösungen mit maximaler Beweglichkeit

Tineco, Spezialist für smarte Bodenpflege, startet am 3. Juni einen einwöchigen Flash-Sale auf seine komplette Stretch Serie mit 180° Lay-Flat-Design exklusiv im offiziellen Tineco-Onlineshop. Bis zum 9. Juni erhalten Kundinnen und Kunden attraktive Rabatte auf die innovativen Nass-Trockensauger, die dank flacher Bauweise mühelos unter Sofas, Betten und Schränke gleiten und dabei Staub, Haare und Verschmutzungen in einem Schritt entfernen.

