Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Inmitten der Zollspannungen der Trump-Administration kündigte CFD-Plattform Mitrade (https://www.mitrade.eu/de/about-us/mitrade?utm_source=PRN&utm_medium=PR7&utm_campaign=GTM-Launch_DE) eine beschleunigte deutsche Expansion an, nachdem der DAX die europäischen Märkte überflügelt hatte. Laut Bloomberg übertraf der deutsche Leitindex kürzlich seinen Höchststand vom März bei 23.499,32 Punkten, trotz der Bedenken wegen der EU-Zölle.Nach der Aussetzung der russischen Erdgaslieferungen über die Ukraine im Januar bleiben die Marktbedingungen unsicher. Erhöhte Erdgaspreise und schwankende Rohölpreise aufgrund der anhaltenden Entwicklungen in der Ukraine erhöhen weiterhin die Volatilität auf den europäischen Märkten. Diese Energielandschaft in Verbindung mit den Kursbewegungen des DAX scheint das Engagement der deutschen Anleger an den Märkten zu erhöhen, da die Händler im kurzfristigen Handel aktiver werden."Deutschlands industrielle Stärke bleibt trotz des anhaltenden makroökonomischen Gegenwinds eine beständige Kraft, da sich die Händler an die sich verändernde Landschaft der DAX- und Rohölmärkte anzupassen scheinen. Als Reaktion auf die EU-Zölle, die Marktvolatilität und die allgemeine geopolitische Dynamik baut Mitrade seine Präsenz in Deutschland aus, um unsere europäische Handelsgemeinschaft besser zu unterstützen und zu stärken", sagte Kevin Lai, Vizepräsident der Mitrade Group."Wir glauben, dass die Demokratisierung des Zugangs zu den Finanzmärkten ein widerstandsfähigeres und inklusiveres Handelsökosystem fördert. Als Retail-Broker, der globale Händler bedient, wollen wir sowohl Teilnehmer mit geringem als auch mit hohem Kapitaleinsatz mit den flexiblen Hebeln, Tools und Erkenntnissen ausstatten, die sie benötigen, um auf volatilen Märkten zu navigieren und fundierte Entscheidungen zu treffen."Die globale Marke wurde kürzlich von World Business Outlook als zuverlässigster Broker Europas 2025 ausgezeichnet. Die bei der BaFin als grenzüberschreitender Dienstleister gelistete Mitrade EU Ltd. bietet lokalisierten deutschen Support, Bildungsressourcen und Zahlungsmethoden für deutsche Trader und unterstreicht damit ihr Engagement für das wachsende Finanztechnologie-Ökosystem der Region.Informationen zu MitradeMitrade EU Ltd ist eine preisgekrönte CFD-Handelsplattform, die von CySEC (CIF438/23) lizenziert ist und zu einer Gruppe von Unternehmen gehört, die von ASIC, CIMA und FSC reguliert werden. Die Marke demokratisiert den globalen Marktzugang und verbindet mehr als 5 Millionen Trader mit CFDs auf Indizes, Devisen, Rohstoffe, ETFs und Aktien.Mitrade wird durch KI-gesteuerte Technologie angetrieben und bietet eine Ausführung im Mikrosekundenbereich, enge Spreads, fortschrittliche Risikominderung und Kompatibilität mit mehreren Geräten, wodurch ein intuitives, auf Investoren zugeschnittenes Handelserlebnis gewährleistet wird.CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Zwischen 74 % und 89 % der Konten von Kleinanlegern verlieren beim Handel mit CFDs Geld. Bitte denken Sie gut nach, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.Besuchen Sie https://www.mitrade.eu/ für weitere Informationen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2641632/Mitrade_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rekordverdachtige-dax-performance-ist-ausloser-fur-beschleunigte-deutsche-wachstumsstrategie-von-mitrade-302470524.htmlPressekontakt:Rachel Weiss,rachel.weiss@mitrade.comOriginal-Content von: Mitrade EU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179243/6047690