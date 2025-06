Bad Nenndorf (ots) -Die Sommerferien rücken näher, die Urlaubssaison steht vor der Tür - und vielerorts zieht es Badegäste in Schwimmbäder, an Seen und Strände. Um sich für einen sicheren Aufenthalt im Wasser zu wappnen, lädt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) vom 14. bis 22. Juni zu den Schwimmabzeichentagen 2025 ein. Bei der bundesweiten Aktion haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit, ihre Fertigkeiten beim Schwimmen unter Beweis zu stellen und ein Abzeichen zu erwerben - vom Seepferdchen bis zum Schwimmabzeichen Gold. "Mit der Aktion möchten wir Menschen jeden Alters motivieren, die eigenen Fähigkeiten im Wasser zu testen. Gleichzeitig bieten wir eine unkomplizierte Möglichkeit, ein Schwimmabzeichen abzulegen", sagte die Präsidentin der DLRG, Ute Vogt.Über 450 lokale Vereine und Akteure der Mitgliedsverbände des Bundesverbandes zur Förderung der Schwimmausbildung (BFS) beteiligen sich nach aktuellem Stand an den Schwimmabzeichentagen - darunter 349 Ortsgruppen der DLRG. Weitere Veranstalter sind der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister (BDS), die Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Wasserwacht, der Deutsche Schwimm-Verband (DSV), der Verband Deutscher Sporttaucher (VDST) sowie Betreiber von Bädern.Veranstaltungen in ganz DeutschlandIm gesamten Bundesgebiet finden während des Aktionszeitraums Veranstaltungen statt - die meisten in Baden-Württemberg (73), dicht gefolgt von Niedersachsen (72). In Hessen und Nordrhein-Westfalen gibt es jeweils 59 registrierte Angebote. Weitere können noch hinzukommen.Allein im vergangenen Jahr nahmen die Prüfer bei den Schwimmabzeichentagen über 16.400 Abzeichen ab. Wer das Seepferdchen absolviert, hat den ersten Schritt auf dem Weg zum sicheren Schwimmen geschafft. Als sicherer Schwimmer gilt man mit dem Ablegen des Deutschen Schwimmabzeichens Bronze. Diese Qualifikation erwarben an den Aktionstagen im Vorjahr mit 5.576 Personen die meisten Teilnehmer.2024 engagierten sich rund 33.000 Ehrenamtliche über das gesamte Jahr in der Schwimmausbildung der DLRG. Gemeinsam investierten sie etwa zwei Millionen Stunden ihrer Freizeit, um Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen das Schwimmen beizubringen. Insgesamt 378.785 Menschen nahmen an den Kursen teil - darunter auch 18.448 Erwachsene.Weitere Informationen zu den Schwimmabzeichentagen 2025, zu den einzelnen Abzeichen und eine interaktive Karte mit den registrierten Veranstaltungen gibt es auf schwimmabzeichentage.deÜber die DLRGDie DLRG als private Wasserrettungsorganisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Hierfür klären ihre ehrenamtlich Aktiven über Wassergefahren auf, bringen Menschen das Schwimmen bei und bilden sie im Rettungsschwimmen aus. Zudem wachen fast 55.000 Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer jährlich 2,6 Millionen Stunden über die Sicherheit von Badegästen und Wassersportlern. Sie engagieren sich darüber hinaus in der örtlichen Gefahrenabwehr und bilden Einheiten der rund 80 DLRG Wasserrettungszüge für den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Die DLRG zählt derzeit fast 630.000 Mitglieder. Mehr als 1,3 Millionen Förderinnen und Förderer unterstützen die lebensrettende Arbeit mit Spenden. Schirmherr ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.Pressekontakt:Martin HolzhauseLeiter DLRG PressestelleTelefon: 05723 955 442Mobil: 0162 175 12 04E-Mail: presse@dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7044/6047686