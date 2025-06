Als eines der weltweit am schnellsten wachsenden SaaS-Unternehmen markiert Deel damit eine neue Ära im globalen Personalwesen.

Deel, die führende globale Payroll- und HR-Plattform, gab heute bekannt, im ersten Quartal 2025 eine Run Rate von über einer Milliarde US-Dollar überschritten zu haben. Dies kennzeichnet einen bedeutenden Meilenstein, der nur sechs Jahre nach der Gründung des Unternehmens erreicht wurde. Dieses Ergebnis unterstreicht Deels rasantes Wachstum und seine globale Reichweite sowie sein konsequentes Engagement, die globale Zukunft der Arbeit zu ermöglichen.

Finanzielle Übersicht:

Deel hat im ersten Quartal 2025 eine Run Rate von einer Milliarde US-Dollar erreicht und ist im April und Mai weiter gewachsen. Das Unternehmen hat von April 2024 bis April 2025 ein Umsatzwachstum von 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielt.

Somit ist Deel seit dem dritten Quartal 2023 profitabel und hat seit 2022 keine Finanzmittel mehr aufgenommen. Im ersten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen ein zweistelliges Wachstum der EBITDA-Marge.

Zudem erzielte das Unternehmen von April 2024 bis 2025 ein Wachstum von 164 Prozent gegenüber dem Vorjahr bei seinen HR- und Gehaltsabrechnungsprodukten.

Deel betreut mehr als 35.000 Unternehmen mit insgesamt 1,25 Millionen Beschäftigten in über 150 Ländern.

Mit einer vollständig integrierten Produktplattform und eigener Infrastruktur verändert Deel, wie Unternehmen weltweit Talente einstellen, bezahlen und verwalten. Statt auf ein oft komplexes Geflecht unterschiedlicher Anbieter zurückzugreifen, nutzen Kunden eine zentrale Lösung. Ergänzend dazu bietet Deel sowohl White-Label- als auch modulare Einzellösungen und schafft damit eine flexible Basis für nachhaltiges und breit aufgestelltes Wachstum.

"Als ich Deel zum ersten Mal traf, bestand das Team aus zehn Personen mit einer großen Idee. Heute unterstützen sie globale Teams in beeindruckendem Umfang", sagt Anish Acharya, General Partner bei Andreessen Horowitz und Mitglied des Deel-Aufsichtsrats. "Alex und Shuo setzen ihre Vision konsequent um und bauen Schritt für Schritt eine Plattform auf, die die Komplexität internationaler Einstellungen reduziert. Sie ermöglichen Unternehmen, Talente weltweit schnell und zuverlässig an Bord zu holen. Deel hat sich damit zur zentralen Infrastruktur für globales Arbeiten entwickelt. Ihre hohe Geschwindigkeit bei der Produktentwicklung und die frühe Fokussierung auf KI haben Lösungen hervorgebracht, die globale Arbeit für Kunden weltweit einfacher und zugänglicher machen."

"Die Milliardenmarke bei der Run Rate zu erreichen, zeigt das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen", sagt Alex Bouaziz, Mitgründer und CEO von Deel. "Von Anfang an waren wir überzeugt, dass die Zukunft der Arbeit eine neue Art von Infrastruktur erfordert, die zugleich global, flexibel und kompromisslos in der Qualität ist. Wir sind stolz auf diesen Meilenstein, aber noch gespannter auf das, was vor uns liegt, denn unsere eigentliche Arbeit hat gerade erst begonnen."

Über Deel

Deel ist die All-in-One-Plattform für globales Payroll- und HR-Management. Entwickelt für die Anforderungen der modernen Arbeitswelt bündelt Deel sämtliche Funktionen von Gehaltsabrechnung, HRIS und Compliance über Benefits und Performance bis hin zum Equipment Management in einer einzigen, nahtlosen Lösung. Dank KI-gestützter Tools und einer vollständig eigenen Payroll-Infrastruktur ermöglicht Deel Unternehmen, Mitarbeitende in über 120 Ländern effizient, gesetzeskonform und flexibel zu beschäftigen unabhängig von der Anstellungsart. Weitere Informationen unter deel.com.

