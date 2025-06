Hamburg (www.anleihencheck.de) - Am 5. Juni 2025 steht die nächste Sitzung des EZB-Rats an, bei der die Analysten der Hamburg Commercial Bank eine Zinssenkung um 25 Basispunkte nahezu sicher erwarten.Unsere Analyse aktueller Äußerungen der Ratsmitglieder legt nahe, dass etwa zwei Drittel eine weitere Lockerung der Geldpolitik befürworten dürften, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank weiter. Hingegen könnten rund 14 % für eine Zinspause plädieren. ...

