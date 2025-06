Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der am Donnerstag stattfindenden EZB-Ratssitzung richtet sich der Fokus der Akteure am heutigen Morgen auf die Verbraucherpreisentwicklung in der Eurozone, berichten die Analysten der Helaba.Die EWU-Teuerungsrate dürfte die Erwartung einer Zinssenkung am Donnerstag untermauern. Marktteilnehmer gingen mit nahezu 100 %iger Wahrscheinlichkeit von einer Lockerung der Geldpolitik um 25 Basispunkte aus. Zwar habe es jüngst auch zurückhaltende Kommentare von EZB-Ratsmitgliedern (u.a. Bundesbankpräsident Nagel) gegeben, der Rat plädiere aber dennoch für eine Zinssenkung, insbesondere dann, wenn die Inflation den Raum dafür gebe. Die Vorgaben vonseiten der nationalen Preisentwicklungen innerhalb der Eurozone im Mai ließen hoffen, dass auch die EWU-Gesamtteuerung erneut nachgebe. Vor allem in Frankreich habe es einen deutlichen Rutsch der Inflationsrate gegeben und mit +0,6 % gg. Vj. liege diese auf einem sehr niedrigen Niveau. ...

