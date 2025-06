FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 3. Juni 2025



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: British American Tobacco, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung in Hamburg

10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: DFV Deutsche Familienversicherung, Hauptversammlung in Frankfurt 10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung in Pfedelbach

10:00 DEU: Suss Mircotec, Hauptversammlung in München

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung in Berlin

10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk, Frankfurt/M.

11:00 CHE: Julius Bär, Strategy Update

11:00 ESP: Amadeus IT, Hauptversammlung

14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung in Offenburg



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: General Motors, Hauptversammlung

USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 5/25



TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

08:30 CHE: Verbraucherpreise 5/25

08:30 HUN: BIP Q1/25 (endgültig)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 5/25

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung und Abschluss zweitägige Hamburg Sustainability Conference (HSC), Hamburg + Rede von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)



DEU: European Economic Conference: Die Zukunft Europas beginnt jetzt, Berlin U.a. mit Jens Spahn (CDU/CSU), Andreas Mundt (Bundeskartellamt), Andrea Casaluci (CEO, Pirelli), Britta Haßelmann (Grüne).

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Rückzahlungsansprüche für Kontoführungsgebühren, Karlsruhe

18:00 DEU: «Frankfurter Bankentag» des Bankenverbandes Mitte u.a. mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Lutz Lienenkämper und Commerzbank-Personalvorständin Sabine Mlnarsky, Frankfurt

GBR: JPM European Automotive Conference u.a. mit Mercedes-Benz, Daimler Truck, Schaeffler (bis 3.6.25)

FRA: BNP Paribas Exane CEO conference - 2025 (bis 5.6.25) u.a. mit Qiagen, Zalando, Vonovia, Siemens Healthineers, Infineon; Nemetschek, Covestro

BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel



FRA: OECD-Ministertreffen zur Vorstellung des Wirtschaftsausblicks, Paris (bis 4.6.)

HINWEIS

KOR: Feiertag, Börse geschlossen



°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi