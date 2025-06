EQS-News: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Umsatz- und Auftragsentwicklung des Geschäftsjahres 2024/2025 (31. Mai 2025)



03.06.2025 / 10:49 CET/CEST

Umsatz- und Auftragsentwicklung des Geschäftsjahres 2024/2025 (31. Mai 2025) // Konzernumsatz ca. € 55,8 Mio. // Auftragsbestand ca. € 60,0 Mio. // Auftragseingang ca. 44,9 Mio // Umsatzziel übertroffen



Die CEOTRONICS AG hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2024 bis 31. Mai 2025 nach vorläufigen Zahlen einen Konzernrekordumsatz von ca. € 55,8 Mio. erreicht. Damit liegt die CEOTRONICS AG mit ca. T€ 800 über dem Umsatzziel von ca. € 55 Mio. und 88,4 % über dem Vorjahresumsatz.



Der zum 31. Mai 2025 konsolidierte Auftragsbestand reduzierte sich gegenüber dem Vorjahresniveau um ca. 15,4 %, allerdings in einem deutlich geringeren Maße im Vergleich zum Umsatzanstieg, auf ein weiterhin sehr hohes Niveau von ca. € 60,0 Mio. Der Auftragseingang liegt mit ca. 51,7 % im Jahresvergleich hinter dem extrem hohen Vorjahresauftragseingang, welcher auf das Projekt SmG (Sprechsatz mit Gehörschutz) zurückzuführen war.



Endgültige und detaillierte Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/2025 werden nach Feststellung, voraussichtlich am 8. September 2025, mit dem Geschäftsbericht 2024/2025 veröffentlicht.



"Die CEOTRONICS AG stellt in diesem Jahr, mit Abschluss des Geschäftsjahres 2024/2025, zu ihrem 40-jährigem Jubiläum am 1. Juni 2025 alle bisherigen Umsätze in den Schatten und hat mit ca. 55,8 Mio. € den höchsten Umsatz in ihrer Geschichte erzielt. Unser Auftragseingang im Geschäftsjahr 2024/2025 befindet sich trotz den Begleiterscheinungen der Neuwahlen der deutschen Bundesregierung hinsichtlich Auftragsvergaben von Bundeswehr und Bundespolizei weiterhin auf einem hohen Niveau. Der weiterhin extrem hohe Auftragsbestand, mit dem wir in das neue Geschäftsjahr 2025/2026 starten, sowie die Notwendigkeit, die innere und äußere Sicherheit in Deutschland und Europa zu stärken, begründen unseren positiven Ausblick und sorgen für eine hohe Visibilität für die zukünftige Geschäftsentwicklung. Der Vorstand ist mit der erbrachten beachtlichen Leistung im Geschäftsjahr 2024/2025 äußerst zufrieden und dankt allen daran Beteiligten," teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.



Die CEOTRONICS AG (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt.



Weitere Informationen:

CEOTRONICS AG

Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany

E-Mail: vorstand@ceotronics.com Internet: http://www.ceotronics.com



