Rheinmetall katapultiert sich mit einem Kursanstieg von 1.800 % an die Spitze der europäischen Verteidigungsbranche und steigt jetzt in den prestigeträchtigen Euro Stoxx 50 auf. Anleger und Fondsmanager stehen in den Startlöchern, um von diesem historischen Momentum zu profitieren.Rheinmetall-Aktie schießt durch die Decke - Aufstieg in Europas Spitzenindex perfekt! Rheinmetall ersetzt Kering im Euro Stoxx 50 Nach einem unglaublichen ...

