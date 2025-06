St. Gallen (ots) -Das Institut auf dem Rosenberg, kürzlich von Premium Europe als "Beste Internatsschule der Welt" ausgezeichnet, gibt den Start der Bewerbungsrunde für das akademische Jahr 2026/27 bekannt.Obwohl aktuell alle Jahrgänge nur über Wartelisten zugänglich sind, zieht die Schule weiterhin außergewöhnliche Talente an - wobei lediglich eine sehr begrenzte Zahl von Bewerberinnen und Bewerbern eine direkte Aufnahme erhält."Akademische Exzellenz ist für uns selbstverständlich, doch es sind einzigartige Persönlichkeiten, Talente und Perspektiven, die unsere Gemeinschaft wirklich bereichern", so Anita Gademann, Mitglied des Verwaltungsrats und Verantwortliche für Innovation. "Wir suchen junge Menschen, die nicht nur akademisch herausragen, sondern auch mit individuellen Qualitäten unsere lebendige und zukunftsorientierte Lernumgebung mitgestalten".Die individuelle Förderung spiegelt sich im einzigartigen Talent & Enrichment Programme wider. Mit über 100 Kursen - von Robotik, Künstlicher Intelligenz bis hin zu Modedesign und internationalem Recht - bietet das Programm praxisnahe Lernerfahrungen weit über den klassischen Unterricht hinaus.Innovative Lernorte wie das Creative Lab und der Future Park schaffen ideale Rahmenbedingungen für kreatives Denken und interdisziplinäres Arbeiten.Mit Schülerinnen und Schülern aus über 60 Nationen und einer durchschnittlichen Klassengröße von acht Personen gewährleistet die Schule eine persönliche Betreuung und ein multikulturelles Lernumfeld. Der individuell ausgearbeiteteIndividual Development Plan (IDP®)richtet die Ausbildung gezielt auf die Stärken und Ziele jedes einzelnen Kindes aus.Durch die gleichwertige Wertschätzung von Charakter, Vielfalt und akademischer Leistung setzt das Rosenberg Maßstäbe in der internationalen Bildungslandschaft - und schafft eine Gemeinschaft, in der die Führungspersönlichkeiten von morgen heranwachsen.Über das Institut auf dem Rosenberg:Das renommierte Schweizer Internat Institut auf dem Rosenberg in St. Gallen wurde im Jahr 1889 gegründet. Bekannt für seine individuelle Bildungsphilosophie, sein innovatives Talent & Enrichment Programme sowie modernste Infrastruktur, bereitet das Rosenberg Schülerinnen und Schüler im Alter von 6 bis 19 Jahren auf eine erfolgreiche Zukunft in einer dynamischen Welt vor. Weitere Informationen finden Sie unter https://instrosenberg.chPressekontakt:alexandra birkel design communicationAlexandra Birkel, Founder & Managing DirectorMunich, Germanymail@abdc-presse.dewww.meet-abdc.deOriginal-Content von: Institut auf dem Rosenberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089855/100932189