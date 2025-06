Milliarden-Barrel Öl, LNG für Asien, seltene Erden im Überfluss - was jetzt in der Arktis beginnt, könnte die Märkte neu ordnen. ?? Wer Geheimaktie Alaska noch nicht kennt, verpasst die vielleicht größte Rohstoffchance des Jahrzehnts. Energie-Schock 2025 Manche Investmentstorys beginnen nicht in Manhattan, sondern im ewigen Eis von Alaska. Nicht auf einem Trading-Desk, sondern in einem Konferenzraum tief unter Washington D.C. Dort, wo die Datei PROJECT ...

Den vollständigen Artikel lesen ...