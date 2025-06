Der kanadische Rohstoff-Explorer Premium Resources treibt sein Bohrprogramm in der Selkirk-Mine in Botswana mit Hochdruck voran. Welche neuen Erkenntnisse gibt es? Und was bedeuten diese für die Premium Resources-Aktie? Lagerstätten offenbar größer als vermutet Welches Potenzial bietet die einst produzierende und dann stillgelegte Selkirk-Mine in Botswana? Verbergen sich hier Schätze im Boden, die bislang niemand auf der Rechnung hatte? Um das herauszufinden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...