Big Tech will neue Atomkraftwerke bauen, um den Energiehunger künftiger KI zu stillen. Als saubere Alternative zur Atomkraft wird auch immer wieder die Kernfusion genannt. Doch die hat ihre Tücken. MIT Technology Review klärt die wichtigsten Fragen. Inhaltsverzeichnis Warum wird bei einer Kernfusion Energie frei? Ist eine kontrollierte Kernfusion schon mal gelungen? Was ist so schwierig daran, einen Fusionsreaktor zu bauen? Magnetischer Einschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...