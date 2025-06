EQS-Media / 03.06.2025 / 11:10 CET/CEST

Presseinformation AUSTRIACARD HOLDINGS präsentiert eine neue AI-gestützte Geldwäsche-Lösung bei der Money 20/20 Vorstellung der "Digital Taskforce for Anti-Money Laundering (AML)" - eine fortschrittliche AI-Lösung gegen Geldwäsche Wien, 03.06.2025 - AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG) kündigt die Markteinführung einer digitalen Taskforce für Anti-Geldwäsche (Anti-Money Laundering - AML) an. Diese bahnbrechende Lösung basiert auf autonomen Systemen Künstlicher Intelligenz (AI), die neu definieren, wie Finanzinstitute Geldwäsche aufspüren. Steigende Compliance-Anforderungen und kriminelle Netzwerke fordern die Finanzinstitute In einem Zeitalter, in welchem regulatorische Rahmenwerke ein schnelles, genaues sowie großflächiges Compliance fordern, sind traditionelle Anti-Geldwäsche-Prozesse oft sehr zeitintensiv und verlassen sich stark auf eine manuelle Prüfung. Kriminelle Netzwerke entwickeln sich allerdings schnell und nutzen die neuesten technischen Lösungen, die auch die modernsten Compliance-Lösungen vor Herausforderungen stellen. Das Erkennen von Geldwäsche in Echtzeit ist gefragt, wird aber bisher von vielen Institutionen noch nicht erfolgreich durchgesetzt. Die AML-Lösung bietet Antworten auf Compliance-Fragen Die Digital Taskforce für AML von AUSTRIACARD adressiert diese Herausforderungen direkt. Auf Basis der unternehmenseigenen Software GaiaBTM, einer generativen AI-Plattform, arbeiten verschiedene AI-Agenten automatisch zusammen und decken so Geldwäsche auf, führen Analysen durch und erstellen einen Report zu verdächtigen Transaktionen. Diese AI-Agenten erfüllen somit die Arbeit von mehreren Analysten, parallel dazu beschleunigen sie die Untersuchungen, erhöhen die Genauigkeit und reduzieren drastisch den manuellen Einsatz. Die verbesserte AML-Lösung bietet: Direktes Kennzeichnen von illegalen Transaktionen

Kontinuierliches Aufdecken von neuen Geldwäsche-Praktiken

Automatisiertes Teilen neuer Geldwäsche-Praktiken in die verschiedenen Finanzinstitutionen (kein Teilen der rohen Daten)

Einfache Skalierbarkeit durch den Einsatz von so vielen AI-Agenten, wie notwendig

Fully on-premise operation - Sicherstellen der vollen Kontrolle, Datensouveränität und -sicherheit, selbst in Netzwerkumgebungen ohne Internetzugang Präsentation auf der Money 20/20 in Amsterdam Die erste öffentliche Präsentation der Digital Taskforce für AML findet im Rahmen der Money 20/20 Europe statt, welche von 3. bis 5. Juni 2025 in Amsterdam abgehalten wird. AUSTRIACARD HOLDINGS unterstützt dieses Event als Vier-Stern-Sponsor, unter dem Slogan "Digital Technologies Forward". Ein engagiertes Team von zwölf Experten heißt hier Partner und Stakeholder am Messestand willkommen, um die Spitzentechnologie der Kartenzahlung sowie reale Anwendungsfälle vorzustellen. Auch eine Live-Vorstellung der AML-Lösung wird präsentiert, welche die Weiterentwicklung des Unternehmens von einem Produktlieferanten zu einem vertrauenswürdigen Anbieter für Fintech-Lösungen unterstreicht. Spyros Sakellariou, Director für Group AI und Data Analystics bei AUSTRIACARD HOLDINGS, sagt dazu: "Die Digital Taskforce für AML-Lösungen wurde innerhalb der GaiaBTM-Plattform erstellt, einer Umgebung, die es Institutionen ermöglicht, intelligente AI-Agenten mittels natürlicher Sprache zu betreiben. Dadurch wird die Notwendigkeit von tiefgreifender IT-Einbindungen minimiert. Sie ermöglicht sichere, automatisierte Zusammenarbeit von Menschen und Künstlicher Intelligenz und bietet unübertroffene Anpassbarkeit, um den Bedürfnissen der Compliance zu entsprechen." ### ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.400 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Symbol (ACAG) notiert. Ansprechpartnerin: Theoni Dimopoulou, Leiterin Unternehmenskommunikation und Marketing der Gruppe Tel.: T: +43 (1) 61065 - 355 E-Mail: t.dimopoulou@austriacard.com Website: www.austriacard.com Symbol: ACAG ISIN: AT0000A325L0 Börsenplätze: Wien Prime Market, Athen Main Market



Ende der Pressemitteilung

Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: ACAG Digital Taskforce AML Photo



Emittent/Herausgeber: AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Schlagwort(e): Informationstechnologie



03.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com