Frankfurt am Main (ots) -Klassische TV-Spots waren lange Zeit das Herzstück der Fernsehwerbung und prägten ganze Generationen, doch die Mediennutzung hat sich grundlegend geändert: Immer mehr Menschen wenden sich vom linearen Fernsehen ab, hin zu Streaming-Plattformen und digitalem Fernsehen. Diesen Wandel greifen digitale Kommunikationskanäle wie Connected TV, auch CTV genannt, als auch Addressable TV (ATV) auf und eröffnen zugleich neue Möglichkeiten für datengetriebene, adressierbare Werbung. Denn mit ihnen können Zielgruppen viel präziser erreicht werden als über konventionelle, kontextbasierte Ansätze. Doch welche Daten sind dafür relevant - und wie können sie effektiv in CTV-Strategien integriert werden?Das Customer-Intelligence-Unternehmen Acxiom (http://www.acxiom.de/) zeigt mit drei essentiellen Tipps, wie Daten die Performance von CTV-Kampagnen nachhaltig optimieren können.1. Connected TV als festen Bestandteil der Omnichannel-Strategie sehenUm konsistente und personalisierte Botschaften über verschiedene Plattformen hinweg auszuliefern, sollte Connected TV immer auch Teil einer umfassenden Omnichannel-Strategie sein. Angesichts der veränderten Mediennutzung, bei der mittlerweile digitale Kanäle die wichtigste Rolle spielen, ist es notwendig, CTV und Addressable TV zu integrieren. So lassen sich nicht nur präzise Zielgruppen über verschiedene Touchpoints hinweg erreichen, sondern auch die nötige Reichweite erzielen. Durch die Nutzung von Daten aus verschiedenen Quellen können Unternehmen ihre Botschaften über diverse Kanäle ausspielen - unabhängig davon, ob die Zielgruppe vor dem Fernseher sitzt oder mobil unterwegs ist. Mit einer personalisierten Ansprache steigt die Chance auf eine erfolgreiche Interaktion und sorgt zugleich dafür, dass Marketingbotschaften konsistent und auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten sind.2. First-Party Daten nutzen und mit segmentierten Daten anreichernFirst-Party-Daten sind die ideale Grundlage für eine präzise und effektive Zielgruppenansprache. Ergänzend dazu ermöglichen Plattformen, die auf prädiktiven Daten basierende Insights und Technologien in den Mittelpunkt ihrer TV-Werbelösungen stellen, eine weitere Verfeinerung von Ad-Targeting und Personalisierungsmaßnahmen. Eine kanalübergreifende Ansprache, in der der Nutzer mit der Brand vertraut ist, schafft eine besonders angenehme und effektive Brand Experience. Um diese Wirkung zu verstärken, sollte auch die Ansprache über Partner in Betracht gezogen werden - zum Beispiel durch gezielte Empfehlungen oder personalisierte Werbung. Auf diesem Weg kann eine durchgängige und individuelle Kommunikation entstehen, unabhängig davon, wo Konsumenten gerade unterwegs sind.3. Programmatic Advertising und Predictive Analytics kombinieren - für den Blick in die ZukunftDie Kombination von Programmatic Advertising und Predictive Analytics im Connected TV (CTV) ermöglicht ebenfalls eine präzisere datengetriebene Werbeansprache. Während Programmatic Advertising für die automatisierte, effiziente Ausspielung von Werbung in Echtzeit sorgt, nutzt Predictive Analytics vorhandene Daten, um zukünftiges Verhalten vorherzusagen. Diese Kombination ermöglicht eine hochpersonalisierte und skalierbare Werbeansprache. Zielgruppen werden nicht nur direkt adressiert, sondern auch vorausschauend identifiziert - basierend auf dem erwarteten Interesse, dem besten Ausspielzeitpunkt oder der höchsten Conversion-Wahrscheinlichkeit. Das reduziert Streuverluste und sorgt für eine maximale Effizienz im Medieneinsatz."Wir beobachten einen klaren Trend hin zur datengestützten Ansprache im Streaming-Umfeld. Immer mehr Unternehmen setzen auf präzise Zielgruppendaten, um ihre Werbewirkung zu steigern. Connected TV wird dadurch zu einem festen Pfeiler moderner Mediastrategien - Unternehmen profitieren von hoher Reichweite, messbaren Erfolgen, einer nahtlosen Integration in die digitale Werbelandschaft und einer zielgerichteten Kommunikation, die wirklich ankommt", so Eric Heiliger, Vice President Channels & Partners EMEA.Über AcxiomAcxiom setzt Daten gezielt ein, um komplexe Herausforderungen für weltweit führende Unternehmen und Agenturen zu lösen. Als daten- und technologiebasiertes Fundament der Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG) vereinheitlicht, verknüpft und bereitet Acxiom Daten für KI-gesteuerte Marketing und Entscheidungsfindungen auf. So wird der maximale Nutzen aus der Technologie gezogen. Als führendes Unternehmen im Bereich Datenschutzkonformität und -governance bietet Acxiom einen datenschutzfreundlichen Ansatz, um seine Kunden auf der ganzen Welt zu unterstützen. Acxiom hat Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, China, Polen und Mexiko.Verbinden Sie sich mit Acxiom auf LinkedIn (https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://de.linkedin.com/company/acxiom-deutschland-gmbh&ved=2ahUKEwiQoY_jloSLAxV90wIHHVgwMoYQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw2KaAMI3zG7X7mT8qr93CYE) und entdecken Sie mehr unter Acxiom.de (https://www.acxiom.de/).Pressekontakt:markengold PR GmbHAnja Wiebensohn / Franziska NaumannTorstraße 107, 10119 BerlinTel.: +49(0)30 / 219 159-60acxiom@markengold.deOriginal-Content von: Acxiom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146705/6047791