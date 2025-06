Hamburg (ots) -Der niederländische Sender BNNVARA und der Norddeutsche Rundfunk wollen künftig bei der Produktion fiktionaler TV-Serien verstärkt zusammenarbeiten. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender haben die Entwicklung von zwei Serien für ihre jeweiligen Verbreitungswege, ARD und NPO, verabredet. Zudem wird sich der NDR an der Fortsetzung der erfolgreichen BNNVARA-Serie "The Ring" beteiligen. Die Kooperationsvereinbarung wurde im Rahmen des Seriencamp Festivals in Köln bekanntgegeben.Die erste Serie, die im Rahmen dieser Zusammenarbeit entwickelt wird, heißt "Dark Numbers". Der hochwertige und spannende Thriller thematisiert den Drogenhandel in den europäischen Nordseehäfen Hamburg und Rotterdam und wird gemeinschaftlich von beiden Sendern beauftragt. Mithilfe umfangreicher Recherche und intensiver dramaturgischer Gestaltung soll die Serie den Kampf zwischen der kriminellen Unterwelt und den Strafverfolgungsbehörden auf authentische Weise erzählen.BNNVARA wird sich zudem an der Entwicklung der unterhaltsamen Light-Crime-Serie "Eurovision Murder Mystery" des NDR beteiligen. Dieser innovative Mehrteiler verknüpft die glamouröse Welt des Eurovision Song Contests mit einem spannenden Mordfall und kombiniert dadurch Unterhaltung und Krimi-Elemente. Eine Beauftragung dieser Serie steht auf deutscher Seite unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gremien des NDR.Darüber hinaus wird der NDR Ko-Produzent der zweiten Staffel der erfolgreichen niederländischen Dramaserie "The Ring". Die erste Staffel wird er als Lizenz erwerben. Sie handelt von einem erfolgreichen Jungunternehmer, der seine Macht über Frauen schamlos und perfide ausnutzt. Auch im Zentrum der neuen Staffel des Psychothrillers werden Pläne stehen, die zu lebensbedrohlichen Situationen führen.NDR Programmdirektor Frank Beckmann: "In Zeiten steigender Kosten und zunehmenden Wettbewerbs ist es entscheidend, dass die europäischen Sender zusammenarbeiten, um qualitativ hochwertige und wettbewerbsfähige Inhalte zu produzieren. Wir suchen nach Stoffen aus europäischer Perspektive, als Gegengewicht zu den Produktionen, die auf den Weltmarkt zugeschnitten sind. Wir sind überzeugt, dass die gemeinsamen Anstrengungen unserer Sender unsere Zuschauer begeistern werden und zeigen, welche Kraft und Kreativität in europäischen Kooperationen entstehen können."BNNVARA Direktorin Suzanne Kunzeler: "Die Zusammenarbeit zwischen dem NDR und BNNVARA zeigt, dass europäische Sender innovative und ansprechende Inhalte produzieren können, die sowohl lokale als auch globale Relevanz haben. In einer Zeit, in der der europäische Zusammenhalt immer wichtiger wird, sind solche Kooperationen ein starkes Beispiel dafür, wie gemeinsames Engagement und gegenseitige Unterstützung zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen können."Die Produktionen werden in diesem Jahr entwickelt und sollen - vorbehaltlich der erforderlichen Gremienzustimmungen - in den Folgejahren produziert und ausgestrahlt werden.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6047819