Nach einer Monster-Rally, die mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine begann und zuletzt weiter an Fahrt aufgenommen hat, steigt die Aktie von Rheinmetall in den europäischen Börsen-Olymp auf. Der jüngste Anstieg auf ein neues Rekordhoch gipfelt nun in der Aufnahme in den Euro Stoxx 50. Rheinmetall steigt in den Stoxx 50 auf Der steigende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...