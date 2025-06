Shanghai (ots/PRNewswire) -RX Hengjin (Shanghai) Co., Ltd. gibt bekannt, dass die führende Fachmesse in der Automobiltechnik - Shanghai International Automotive Manufacturing Technology & Material Show (AMTS 2025), die vom 9. bis 11. Juli 2025 im Shanghai New International Expo Center stattfindet. Die Messe ist eine ideale Plattform für internationale Unternehmen, um in den chinesischen Automobilmarkt einzusteigen, die neuesten Technologien vorzustellen und mit den wichtigsten Akteuren der Branche zusammenzukommen, darunter Automobilhersteller, Systemintegratoren, Tier-1- und Tier-2-Zulieferer, Fahrzeug- und Komponentenentwicklungs- und -herstellungseinrichtungen.Die Anmeldung ist ab sofort möglich (https://www.shanghaiamts.com/links?id=8329)- Mit Technologie die Zukunft des Automobils gestaltenDie AMTS präsentiert eine breite Palette von Produkten und Lösungen für die Automobilherstellung, darunter Karosseriestanzen, Schweißen und Fügen, Lackieren, Automobilmontage, Bearbeitungstechnik für Autoteile, Montage und Prüfung, Automobilwerkstoffe und Design, Automobilentwicklung und Versuchsproduktion, intelligente Produktionslinienlogistik, Qualitätskontrolle und -prüfung und andere Bereiche. Um dem Trend der neuen Energiefahrzeuge gerecht zu werden, wird sich die Ausstellung auf die innovativen Design- und Herstellungsprozesse von Autoteilen für neue Energiefahrzeuge konzentrieren, wie z. B. die Herstellung von EV-Batterien, die Produktion von Motoren und elektronischen Steuerungen, die Anwendung von Leichtbaumaterialien und intelligente Antriebstechnologie.Im Jahr 2025 wird die Veranstaltung ihr 20-jähriges Bestehen feiern und mehr als 800 Aussteller und mehr als 70.000 Fachleute aus der ganzen Welt zusammenbringen.Warum sollte man die AMTS 2025 besuchen?- Knüpfen Sie Kontakte zu führenden Systemintegratoren und Tier-1/2-Zulieferern in der AutomobilbrancheDiese Veranstaltung bietet unvergleichliche Networking-Möglichkeiten mit führenden Systemintegratoren und Tier-1- und Tier-2-Zulieferern und ermöglicht den Teilnehmern den Aufbau wichtiger Geschäftsbeziehungen. Die Besucher können sich über die Fortschritte bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen informieren und erhalten Einblicke in die neuesten Technologien, die die Zukunft der Automobilwelt bestimmen. AMTS 2025 bietet auch eine einzigartige Gelegenheit für globale Automobilunternehmen, Chinas neue Energie- und intelligente Fahrzeugproduktion durch die Business Exploration Tour zu erkunden. Die parallel stattfindenden Veranstaltungen decken alle Aspekte der Automobilherstellung ab und befassen sich eingehend mit den Trends der Branche, was die AMTS 2025 zu einem Pflichttermin für alle macht, die sich für die Zukunft des Automobilbaus interessieren.- Begleitprogramme Erschließen Sie die Zukunft der intelligenten MobilitätDie AMTS 2025 bietet ein breites Spektrum an Programmen und Veranstaltungen, die sich mit der Zukunft der intelligenten Mobilität befassen. Die Teilnehmer können am Austausch New Energy Vehicle Engineering 2025 teilnehmen, der sich mit über 1.000 Fachleuten aus der Branche auf Entwicklungsmöglichkeiten in Überseemärkten konzentriert. Das Programm Future Car Engineering 2025 bietet Möglichkeiten zum Austausch über Design, Forschung und Entwicklung sowie intelligente Automobiltechnologie. Die Veranstaltung umfasst außerdem 20 Workshops und Foren vor Ort zu den Themen Montagetechnik, neue Energieauto-Komponenten, Umformtechnik sowie Prüf- und Validierungstechnik. Darüber hinaus bietet die Business Tour Besuche bei führenden Unternehmen wie BYD und SAIC sowie bei namhaften Tier-1- und Tier-2-Zulieferern und Zulieferbetrieben. Mit den Veranstaltungen in Übersee und, dem 20-jährigen Jubiläum der AMTS und der Verleihung der A+ Awards ist die AMTS 2025 ein Muss für alle, die sich für die neuesten Fortschritte und Zukunftstrends im Automobilbau interessieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2701154/image_5004329_52745111.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2701155/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/20-jahriges-bestehen-feiern-und-kontakte-zur-automobilindustrie-knupfen---anmeldung-fur-amts-2025-9-bis-11-juli-2025-geoffnet-302471730.htmlPressekontakt:Dean Li,136 7193 9603,dean.li@rxglobal.comOriginal-Content von: RX Hengjin (Shanghai) Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179930/6047839