Hamburg (ots) -- Neue Software-Lösung für digitale Passfotos für Ausweisdokumente- Nicht manipulierbare Bilder in Sicherheits-Cloud gespeichert- Lösung adaptierbar auf andere kritische Infrastrukturen wie die VersicherungsbrancheDie Tallence AG stellte heute eine Lösung für sichere digitale Bilder vor. Seit dem 1. Mai dürfen biometrische Passfotos bei der Beantragung von Ausweisdokumenten ausschließlich digital eingereicht werden. Das IT-Beratungsunternehmen hat dafür eine Schnittstelle entwickelt, über die Fotos sicher verarbeitet und gespeichert werden.Die Fotos werden zunächst aufgenommen und über Software-Integratoren direkt auf Biometrie geprüft. Anschließend laden registrierte Mitarbeitende die geprüften Bilder über die Tallence-Schnittstelle in die Cloud der Tochterfirma ImageSign GmbH hoch. Dort werden sie nach höchsten Sicherheitsstandards verschlüsselt - unter Einhaltung der Vorgaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Teilnehmende Ämter können auf diese Weise hoheitliche Dokumente mit dem entsprechenden Bild beantragen. Die Entschlüsselung des Bildes ist nur möglich, wenn der korrekte Code vorgelegt wird und die jeweilige Behörde im Deutschen Verwaltungsdiensteverzeichnis (DVDV) registriert ist."Unsere Lösung schützt Bilder, die in kritischen Infrastrukturen benötigt werden", erklärte Dr. Alexander Clausius, Head of Digital Products bei der Tallence AG. "So stärken wir das Vertrauen in die Echtheit von Bildern. Das ist auch für andere Bereiche wie die Versicherungsbranche wichtig, in denen man auf authentische Bilder angewiesen ist."Über die Tallence AGDie Tallence AG ist ein Technologie- und Managementberatungs-Unternehmen, das digitale Produkte und skalierbare Serviceleistungen für kritische Infrastrukturen in der Telekommunikation, Voice & Messaging, Digital Products, Digital Platform Services, Digital Experience und Cyber Security entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt rund 140 Mitarbeiter an ihrem Hauptsitz in Hamburg und an den Standorten Frankfurt am Main, Görlitz, Karlsruhe und Marburg. Weitere Informationen finden Sie unter www.tallence.com.Pressekontakt:Nicole SchröderHead of MarketingMobil: +49 175 4285567E-Mail: nicole.schroeder@tallence.comOriginal-Content von: Tallence AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179929/6047833