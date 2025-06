Coinbase - COIN: Aufnahme in den S&P 500 weckt Kursphantasie!

Bitcoin könnte Rückendwind liefern!

Coinbase (COIN) - ISIN US19260Q1076

Rückblick: Obwohl die Kryptoböse bei den letzten Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten verfehlt hatte, startete die Coinbase-Aktie am Folgetag mit einem Gap Up. Ursache des Kurssprungs war hier die Meldung über die am kommenden Montag anstehende Aufnahme in den US-Leitindex, die die Nachfrage nach dem Wertpapier beflügeln könnte. Nach dem anschließenden Pivot-Hoch gab es einen Rücksetzer zur 20-Tagelinie, die zusammen mit den Kontaktpunkten bei 240 USD eine solide Unterstützung bietet.

Coinbase-Aktie: Chart vom 02.06.2025, Kürzel: COIN Kurs: 246.72 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das positive Momentum beim Bitcoin könnte auch die Coinbase-Aktie weiter antreiben, sodass das Wertpapier bald das zuvor genannte Pivot-Hoch wieder ansteuern könnte.

Mögliches bärisches Szenario

Die ganze Kryptowelt ist kein sicherer Hafen, sodass wir für Krisenszenarien wie Zöllen, Kriegen und Wirtschaftseinbrüchen auch einen Plan B in petto haben sollten. Daytrader würden den Stop Loss - wie im Chart eingezeichnet - eng an den aktuellen Unterstützungen setzen. Wer die Coinbase-Aktie zur Diversifizierung seines Portfolios nutzen möchte, könnte sich im Bereich der Kurslücke orientieren.

Meinung:

Kryptowährungen und Kryptoaktien wie die Coinbase-Aktie sind im Vergleich zum Gesamtmarkt recht volatil. Momentan hat die Branche gerade wieder etwas Rückenwind, sodass wir zu einer bullischen Einschätzung kommen.

