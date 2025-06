Bonn (www.anleihencheck.de) - Diese Woche werden die endgültigen HSBC-Einkaufsmanagerindizes für Mai veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.Die Aktivität des Privatsektors dürfte sich während des Monats beschleunigt haben: Die bereits veröffentlichten Flash-Zahlen würden von einem deutlichen Anstieg des Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor auf 61,2 gegenüber 59,7 im April ausgehen, während der EMI für das Verarbeitende Gewerbe mit 58,3 gegenüber 58,2 im April mehr oder weniger unverändert geblieben sei. Die Unternehmen seien im Zusammenhang mit dem Nachfrageausblick weiterhin optimistisch. Am Freitag stehe die geldpolitische Sitzung der Reserve Bank of India (RBI) an. Es werde allgemein erwartet, dass die RBI die Zinsen zum dritten Mal in Folge um 25 Basispunkte senke und damit den Reposatz auf 5,75% reduziere. Der Gouverneur der RBI habe erklärt, dass die Geldpolitik angesichts der günstigen Inflation und des mäßigen Wachstums wachstumsfördernd sein werde. Die RBI werde auch weiterhin liquiditätssteigernde Maßnahmen durch Offenmarktkäufe von Staatsanleihen ergreifen. Die jüngste Dividendenausschüttung der RBI in Höhe von 2,7 Mrd. INR an die Regierung sollte ebenfalls zur Erhöhung der Systemliquidität beitragen. ...

