Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Beim Kauf von Fonds- oder ETF-Anteilen verzichtet MorgenFund künftig komplett auf Transaktionsgebühren, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dies gilt selbst dann, wenn Kunden ihren Auftrag nicht online, sondern per Post, Telefon oder Fax übermitteln. Neben der jährlichen Depotführungsgebühr erhebt die Fondsplattform lediglich ein Verwaltungsentgelt von 0,1 Prozent p.a. - maximal 150 Euro - auf den durchschnittlichen Depotbestand von ETFs und Fondsanteilsklassen ohne laufende Vertriebsprovision, sogenannte Clean Shares. ...

